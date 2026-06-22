România are printre cele mai mici prețuri la bunuri și servicii din UE

În 2025, nivelurile prețurilor pentru consumul final al gospodăriilor au diferit considerabil între țările din cadrul regiunii Europei Centrale și de Est, arată o analiză a Erste Bank publicată luni.

Nivelurile prețurilor pentru cheltuiala finală de consum a gospodăriilor (Household Final Consumption Expenditure – HFCE) măsoară cât de scump este același coș de bunuri și servicii consumat de populație într-o țară comparativ cu alte țări.

Nu se referă doar la alimente, ci la aproape toate cheltuielile curente ale unei gospodării.

Câteva precizări importante:

Indicatorul măsoară nivelul prețurilor, nu cât cheltuiesc efectiv oamenii.

Se bazează pe un coș comun european de bunuri și servicii.

Include toate taxele indirecte suportate de consumator (de exemplu TVA).

Este exprimat ca indice al nivelului prețurilor (Price Level Index – PLI), unde media UE este egală cu 100.

Cum se interpretează?

Dacă România are un indice de 65, iar media UE este 100, asta înseamnă că același coș de consum costă în România aproximativ 65% din costul mediu european, adică este cu circa 35% mai ieftin decât media UE.

De ce este important?

Economiștii folosesc acest indicator pentru a răspunde la întrebări precum:

Cât de scumpă este o țară pentru locuitorii săi?

Cât de repede converg prețurile din Europa de Est către cele din Vest?

Cât valorează în termeni reali un salariu într-o anumită țară?

Cele mai ridicate niveluri ale prețurilor pentru consumul gospodăriilor au fost înregistrate în Danemarca (140% din media UE), Irlanda (136%) și Luxemburg (132%).

Cele mai scăzute niveluri au fost observate în Bulgaria (63%), România (65%) și Polonia (73%). Astfel, două țări din Europa Centrală și de Est au avut printre cele mai scăzute niveluri ale prețurilor din UE. Ungaria și Croația au avut niveluri ale prețurilor pentru consumul gospodăriilor doar puțin mai mari decât cele din Polonia, de 77%, respectiv 78%.

În cadrul regiunii, Slovenia și Cehia au avut cele mai ridicate niveluri ale prețurilor pentru consumul gospodăriilor. Aceste două țări sunt, de asemenea, cele mai dezvoltate în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor.

Nivelurile prețurilor în regiunea Europei Centrale și de Est sunt, în general, mai scăzute decât în ​​UE în ansamblu, în principal pentru că economiile din Europa Centrală și de Est au încă niveluri de venit mai scăzute, salarii mai mici, structuri de consum diferite.

Reamintim că un raport din vara trecută al Institutului Naţional de Statistică (INS) arată că România este mai ieftin stat din UE la alimente și băuturi nealcoolice. Următoarele state cu cele mai mici preţuri la alimente şi băuturi nealcoolice sunt Slovacia şi Polonia, potrivit documentului publicat de INS.