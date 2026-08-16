România are un loc onorant în lume. Jumătate din PIB-ul mondial vine din doar 4 țări

Economia globală este estimată să ajungă la 126.000 de miliarde de dolari în 2026. Doar patru țări generează jumătate din PIB-ul global. Statele Unite singure reprezintă peste un sfert din producția globală. România se clasează pe locul 39 la PIB nominal în lume, conform datelor analizate de Profit.ro.

Un infografic Visual Capitalist prezintă întreaga economie globală folosind proiecțiile Fondului Monetar Internațional din raportul World Economic Outlook 2026, împărțind aproape 200 de țări în funcție de ponderea lor în PIB-ul nominal.