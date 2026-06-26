România e prinsă în capcana pe care și-a construit-o singură, crede economistul șef al unei mari bănci

România e prinsă într-o capcană pe care și-a construit-o singură – a crescut rapid consumând și îndatorându-se, nu producând și inovând, iar acum vine factura vine, a explicat economistul șef al BCR, Ciprian Dascălu, la conferința Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România (AAFBR ).

„Economia este prinsă între probleme care țin de scăderea demografică și nivelul relativ redus de calificarea forței de muncă și implicit productivitatea mai redusă, rate de dobândă destul de ridicate, șocul pe materii prime, cererea de consum destul de în scădere . Am avut deficite mari, în schimb nu au adus rezultatul dorit de cei care au făcut deficitele”, a spus Dascălu.

Ciprian Dascălu, economist șef BCR. Foto: Agerpres

Potrivit acestuia, în ultimii 2 ani, am avut o creștere economică subunitară, subpotențial. „Noi avem o estimare de PIB potențial undeva la 2,2%-2,3%. Oricum, anul acesta, dacă nu se revizuiesc semnificativ datele, ceea ce se întâmplă destul de des, ne-am putea aștepta la o recesiune pe întreg anul, nu doar la o recesiune tehnică”, mai spune economistul șef al BCR.

El a transmis 4 mesaje în timpul conferinței:

Modelul vechi e mort. Creșterea pe salarii (wage-led growth) a dublat salariile reale, dar productivitatea a crescut doar jumătate. Consumul a explodat, dar mare parte din cerere a fost acoperită de importuri. Industria e cu 10% sub nivelul pre-COVID.

Motoarele de creștere se sting pe rând. Fondurile europene – tocmai am pierdut 1,2 miliarde. Investițiile publice – au ținut economia pe linie de plutire, dar nu pot compensa structural. Inovația privată – aproape inexistentă, companiile investesc în capacitate, nu în idei noi.

Datoria publică devine o bombă. La dobânzi de 7%, PIB-ul nominal nu va crește suficient ca să dilueze datoria. Singura ieșire matematică: surplus primar. Vârful datoriei – 67-68% din PIB în 2029 – dacă ne ținem de plan. Dacă nu, piețele vor decide ele.

Costul politic al haosului. Investitorii străini îl sună să întrebe ce se întâmplă în România. Iar Dascălu nu știe ce să le răspundă. Spread-urile față de Germania și presiunea pe leu sunt termometrul acestui haos.

Educația – singura reformă care contează cu adevărat. Dar reforma e blocată de sindicate de 30 de ani.

Concluzia implicită: Fie facem consolidare fiscală, reformă în educație și digitalizare cu adevărat, fie piețele ne forțează să o facem pe calea mai dureroasă.

Vezi aici prezentarea lui Ciprian Dascălu la conferința AAFBR