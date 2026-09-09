România exportă mașini și importă mâncare. Radiografia unui dezechilibru vechi

În luna iulie 2026, exporturile României au însumat 9,24 miliarde euro, iar importurile au fost de 12 miliarde euro, rezultând un deficit de 2,8 miliarde euro, arată datele centralizate de INS și publicate miercuri.

În perioada 1.I-31.VII 2026, exporturile au însumat 58,26 mld. euro, iar importurile au însumat 77,54mld. euro. Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1.I-31.VII 2026 a fost de 19,27mild. euro, mai mic cu 214,7 milioane euro (-1,1%) decât cel înregistrat în perioada 1.I-31.VII 2025, mai spun statisticienii.

Ce se întâmplă cu alimentele

În categoria alimente și animale vii, România a exportat aproximativ 4,5 miliarde euro și a importat de aproape 7 miliarde. Continuăm să mâncăm din import, cu alte cuvinte.

Nu poți fi o economie stabilă când vinzi ieftin materie primă, cumperi scump produse finite și îți bazezi consumul pe importuri.

Ce spune, de fapt, fotografia economiei

Datele la mai bine de mijlocul anului transmit trei mesaje importante despre economia României:

România rămâne o economie puternic integrată în UE. Trei sferturi din comerțul exterior se face cu statele europene. Industria este motorul exporturilor. Mașinile, echipamentele și produsele manufacturate domină exporturile. Deficitul comercial rămâne mare. Chiar dacă s-a redus, România continuă să importe mult mai mult decât exportă.

De ce contează deficitul comercial

Deficitul comercial este important pentru că arată dacă o economie produce suficient pentru a-și acoperi consumul.

Când deficitul este mare, economia depinde mai mult de importuri, iar din țară ies mai mulți bani decât intră din exporturi, mărind presiunea asupra cursului valutar și asupra economiei.

Ce vinde cel mai mult România în străinătate

Cea mai mare parte a exporturilor românești vine din industrie.

Cele mai importante produse exportate sunt: mașini și echipamente de transport (aproape 45% din exporturi), alte produse manufacturate (aproximativ 28%- aici intră componente auto, echipamente industriale, aparatură electrică și produse metalice sau textile).

Acest lucru confirmă că România este integrată în lanțurile industriale europene, mai ales în industria auto.

Ce importăm cel mai mult

La importuri, structura este relativ similară, dar există câteva diferențe importante.

România importă în principal mașini și echipamente, produse chimice și produse manufacturate.

Relevant este sectorul chimic: România a exportat produse chimice în primele 7 luni de aproximativ 3,4 miliarde euro, dar a importat de peste 11 miliarde euro. Asta arată că dependența de importuri este încă foarte mare în anumite industrii.