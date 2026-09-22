„România nu mai caută capital pentru consum, ci pentru transformare”. Mesajul lui Nazare către investitorii de la New York

Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare, care face parte din delegaţia oficială, condusă de preşedintele Nicuşor Dan, prezentă la New York, declară în contextul discuţiilor cu J.P. Morgan, unul dintre cei mai mari investitori instituţionali globali, că România nu mai este doar o piaţă cu potenţial, ci o economie europeană în plină transformare, cu o traiectorie fiscală clară şi predictibilă, care poate oferi proiecte concrete şi finanţabile, scrie news.ro

Principalul mesaj transmis de Alexandru Nazare este acela că România îşi recâştigă predictibilitatea fiscală, iar ţara noastră nu mai negociază capital pentru consum, ci pentru transformare. „România poate livra rezultate şi este un partener serios şi responsabil”, spune ministrul Finanţelor.

„România nu mai este doar o piaţă cu potenţial, ci o economie europeană în plină transformare, cu o traiectorie fiscală clară şi predictibilă, care poate oferi proiecte concrete, scalabile şi finanţabile”, arată ministrul Finanţelor Alexandru Nazare, după noile runde de discuţii la New York cu J.P. Morgan.

Acesta spune că discuţiile cu partenerii externi au vizat parcursul pe care îl va parcurge economia României în perioada care urmează.

„Am discutat concret cu partenerii externi despre următoarea etapă pentru economia României – cum continuăm reducerea deficitului, cum coborâm treptat necesarul şi costurile de finanţare ale statului şi cum păstrăm, în acelaşi timp, investiţiile şi fondurile europene în centrul creşterii economice. Am susţinut rezultatele pe care România le înregistrează deja şi cifrele care susţin eforturile noastre din ultimul an”, precizează Nazare.

Oficialul român spune că corecţia fiscală confirmă ţintele asumate de deficit, fiind realizată cu menţinerea, în acelaşi timp, a unui nivel ridicat al investiţiilor.

În primele şapte luni ale anului, investiţiile publice au ajuns la aproximativ 76,5 miliarde de lei, în creştere cu circa 24% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, 71% dintre acestea fiind susţinute din fonduri europene şi PNRR, menţionează ministrul.

„Pentru investitorii care finanţează statul român contează predictibilitatea, respectarea proiecţiilor asumate, continuarea reformelor şi capacitatea noastră de a folosi fondurile europene pentru investiţii şi creştere economică.

De aceea, principalul mesaj transmis este acela că România îşi recâştigă predictibilitatea fiscală. Deşi încă ne confruntăm cu un deficit excesiv, credibilitatea execuţiei – un factor decisiv pentru investitori – s-a apreciat incontestabil”, arată Alexandru Nazare.

În acelaşi timp, ministrul Finanţelor declară că România nu mai negociază capital pentru consum, ci capital pentru transformare.

„România are proiecte în infrastructură, energie, apărare, digitalizare, industrie sau infrastructură critică, iar direcţia care ne interesează este cea a tranzacţiilor concrete”, afirmă oficialul.

Alexandru Nazare atrage atenţia că provocarea următorilor ani este folosirea bazei de investiţii publice şi europene pentru a atrage mai mult capital privat. „Următorul pas trebuie să fie multiplicarea investiţiei publice prin capital privat şi proiecte bancabile. Acesta este tipul de dialog pe care trebuie să îl susţinem constant pe marile pieţe financiare. Nu doar să explicăm ce facem, ci să demonstrăm concret că România poate livra rezultate şi este un partener serios şi responsabil”, spune Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor Alexandru Nazare participă, alături de delegaţia oficială a României, condusă de preşedintele Nicuşor Dan, în perioada 21-22 septembrie, la o serie de evenimente în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, la New York, SUA. Ministrul are pe agendă o serie de întâlniri economice şi financiare dedicate atragerii capitalului american, printre care se numără întrevederea cu reprezentanţii J.P. Morgan, cu investitori instituţionali cu expunere pe titlurile de stat româneşti, precum şi cu Ben Black, CEO al U.S. International Development Finance Corporation – DFC, instituţia guvernamentală americană care mobilizează capital privat şi finanţează investiţii în sectoare strategice.