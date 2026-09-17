România, pe locul 24 în lume la capitolul „inflație”. În Uniunea Europeană suntem primii

România ocupă locul 24 în lume ca nivel al inflației și primul loc în UE, arată o analiză a BestBrokers publicată joi. „Interesant este că guvernul României a luat recent măsuri de austeritate pentru a combate deficitul bugetar și inflația, iar cifrele din august ar putea fi cel puțin parțial un rezultat al acestora – inflația a scăzut brusc de la 8,2% în iulie la 6,2% în august. Totuși, aceasta este cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană”, notează autorii analizei. România a avut în august o inflație anualizată de 6,2%.

Inflația a devenit o preocupare globală, întrucât creșterea costurilor energiei, lanțurile de aprovizionare perturbate și importurile scumpe continuă să pună la încercare bugetele gospodăriilor, în timp ce guvernele și băncile centrale se confruntă cu sarcina dificilă de a controla prețurile fără a sufoca creșterea economică.

Echipa BestBrokers a comparat ratele anuale ale inflației în august 2026 pentru a identifica unde presiunile asupra prețurilor s-au accelerat cel mai mult. „Am analizat 93 de țări cu date IPC (Indicele prețurilor de consum) disponibile pentru luna august, utilizând cifre de la birourile naționale de statistică și de la Trading Economics”, spun analiștii.

Concluzii cheie:

Argentina și Turcia rămân țările cu cea mai mare inflație anuală în august, prețurile crescând cu 33,5%, respectiv 31,51% față de august 2025.

Inflația a accelerat cel mai mult în Pakistan și în națiunea insulară tropicală Fiji, unde inflația anuală a crescut de la 14,5% în iulie la 15,7% în august și de la 9,2% la 11,1% (o schimbare de 1,9 puncte procentuale în ambele).

Singura țară în care prețurile au scăzut față de august 2025 este națiunea din America Centrală, Costa Rica, cu o deflație de 0,17%, în timp ce creșteri nesemnificative pot fi observate în Benin (0,1%) și Suedia (0,3%).

Inflația în lume

Presiunile asupra prețurilor rămân cele mai ridicate în Argentina și Turcia.

În august 2026, Argentina a rămas țara cu cea mai mare rată anuală a inflației din lume, de 33,5%, deși ultimele cifre lunare oferă un mic semn de îmbunătățire. Potrivit Institutului Național de Statistică și Recensăminte (INDEC), prețurile de consum au crescut cu 1,7% față de luna precedentă, față de 2,1% în iulie, marcând cea mai mică creștere lunară din ultimele 14 luni.

Cu toate acestea, imaginea de ansamblu rămâne dificilă: inflația de bază s-a menținut la 1,8%, în timp ce sectorul locuințelor, al utilităților și al combustibililor a înregistrat unele dintre cele mai puternice creșteri lunare. Așteptările anterioare ale guvernului de a aduce inflația anuală aproape de 10% au fost depășite de realitate, previziunile sectorului privat indicând o rată la sfârșitul anului mai apropiată de 30%.

Turcia ocupă locul al doilea printre cele 93 de țări analizate, cu o inflație anuală de 31,51%, în ușoară scădere față de 31,75% în iulie. Cu toate acestea, rata lunară a crescut cu 1,84% – așa cum era de așteptat, dezinflația rămâne un proces inconsistent și fragil. Alimentele, transporturile și locuințele au fost cei mai mari contribuitori la creșterea anuală a prețurilor, în timp ce prețurile transporturilor au crescut deosebit de brusc în luna august.

Cifrele vin în contextul în care Turcia continuă să aplice o politică economică restrictivă menită să restabiliască stabilitatea prețurilor, însă cererea internă slabă și creșterea economică mai lentă fac ca ajustarea să fie persistent dificilă. Economia turcă a crescut cu doar 2,3% față de anul precedent în al doilea trimestru, sub așteptările economiștilor de 2,9% până la 3%.

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Rwanda este un alt caz notabil, înregistrând o inflație anuală de 15,7% în august, față de 14,5% în iulie, potrivit Institutului Național de Statistică din Rwanda (NISR). Creșterea a fost determinată în special de costurile alimentelor, locuințelor și transporturilor, prețurile energiei rămânând, de asemenea, o sursă semnificativă de presiune. Banca centrală a Rwandei a răspuns prin creșterea ratei dobânzii de politică monetară la 8,75%, cel mai ridicat nivel din ultimii ani, în încercarea de a limita impulsul inflaționist. Experiența țării ilustrează cât de repede se pot intensifica presiunile asupra prețurilor în economiile expuse constrângerilor legate de aprovizionarea cu alimente, costurilor importurilor și prețurilor mai mari la energie.

Urmează Etiopia, unde rata inflației este de 15,1%, în timp ce Egiptul înregistrează 14,5%, menținând ambele economii sub o presiune considerabilă din cauza alimentelor, locuințelor și a altor costuri esențiale. Rata inflației din Pakistan a ajuns la 11,1%, revenind la un nivel de două cifre, în timp ce Kazahstanul a înregistrat 9,8%, prețurile interne fiind încă afectate de presiunile asupra alimentelor, combustibilului și a costurilor mai largi. Deși aceste rate rămân mult sub cele din Argentina și Turcia, sunt suficient de mari pentru a pune o presiune semnificativă asupra puterii de cumpărare a gospodăriilor și a complica deciziile de politică monetară.

În Europa, inflația este în general mult mai mică decât în ​​economiile menționate mai sus, însă mai multe țări se confruntă în continuare cu presiuni notabile asupra prețurilor. Ucraina înregistrează cea mai mare rată dintre cele 43 de țări europene analizate, de 8,1%, în creștere de la 7,7% în iulie. Deși prețurile de consum au crescut cu doar 0,1% de la o lună la alta, prețurile combustibililor au crescut cu 8,1%, în timp ce tarifele la apă și canalizare au crescut cu 16,8%, respectiv 16,7%. Presiunea persistentă asupra costurilor alimentelor, energiei, locuințelor și transportului continuă să apese asupra gospodăriilor, în timp ce războiul a perturbat producția, logistica și lanțurile de aprovizionare interne, îngreunând stabilizarea prețurilor.

Alte țări europene în care prețurile continuă să crească semnificativ față de anul trecut sunt Kosovo (7,3%), România (6,2%) și Lituania (6,1%). Interesant este că guvernul României a luat recent măsuri de austeritate pentru a combate deficitul bugetar și inflația, iar cifrele din august ar putea fi cel puțin parțial un rezultat al acestora – inflația a scăzut brusc de la 8,2% în iulie la 6,2% în august. Totuși, aceasta este cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană.

În alte părți ale Europei, inflația anuală a Spaniei a crescut la 4,3%, de la 3,6% în iulie, în timp ce Bulgaria a ajuns la 5,1%, iar Croația la 4,1%. Datele recente indică, de asemenea, energia ca o nouă sursă de îngrijorare: estimarea rapidă a Eurostat pentru luna august a plasat inflația în zona euro la 3,3%, în creștere față de 2,9% în iulie, prețurile la energie crescând cu 14,3% față de anul precedent. Cifra finală din august a Spaniei a fost confirmată ulterior la 4,3%, conform indicatorului național, în timp ce rata inflației din Germania a ajuns la 2,9%.