România urcă în topul destinațiilor de investiții din Europa: Cine se uită atent la țara noastră și cât de importantă a devenit regiunea geografică

România a urcat în topul destinațiilor de investiții din Europa, fiind alături de Polonia una dintre cele mai atractive piețe din regiune pentru investitorii internaționali, arată datele PwC Global CEO Survey 2026.

Față de ediția precedentă, România ajuns de pe locul 13 pe locul 9, pe continent și de pe 33 pe 28 la nivel global, în condițiile în care 51% dintre liderii de companii din întreaga lume declară că plănuiesc expansiune internațională în acest an.

Mai semnificativ este faptul că România a depășit în acest clasament țări precum Portugalia, Elveția, Belgia și Grecia, cu tradiție în atragerea capitalului internațional.

Aceste date confirmă o tendință pe care o observăm și din interacțiunile directe cu investitorii: România nu mai este o opțiune exotică, ci una strategică.

Între 2014 și 2024, soldul cumulat al investițiilor străine directe în România s-a dublat de la 62 de miliarde de euro la 125 de miliarde de euro. Mai mult, după o contracție a fluxurilor ISD în 2023, 2024 și în prima parte a lui 2025, în a doua parte a anului trecut am văzut o revenire puternică a intrărilor de capital, care au închis anul la peste 8 miliarde de euro.

De unde vine interesul și cum se schimbă fluxurile regionale?

Profilul investitorilor care aleg România este predominant european: Polonia, Turcia, Germania, Grecia, Austria, Italia și Ucraina.

Interesantă este mai ales schimbarea de paradigmă în comportamentul investitorilor din Europa Centrală. De exemplu, dacă în urmă cu cinci ani companiile poloneze se orientau preponderent către Germania, Marea Britanie sau Olanda, acum preferă investiții în Europa Centrală, iar România este una dintre destinațiile de top. Companii precum Zabka, Maspex, Polenergia sau Elemental Holdings și-au găsit deja un loc în piața românească.

În același timp, doar 10% dintre liderii de companii care au menționat România sunt din afara Europei ceea ce arată că vecinătatea geografică și integrarea europeană contează enorm, dar și că România mai are drum de parcurs pentru a deveni vizibilă investitorilor din Asia, Orientul Mijlociu sau America.

Ce sectoare alimentează creșterea?

Distribuția sectorială a investițiilor planificate în România relevă un profil industrial solid. Domeniile vizate de investitori sunt industria prelucrătoare, inginerie și construcții, retail, business services, sectorul bancar și piețe de capital, transport și logistică. Aceste sectoare nu se regăsesc în top întâmplător, ci reflectă exact dinamica pe care o observăm în piață.

Pe de altă parte, sectorul tehnologiei nu este prioritar pentru investitorii care se uită la România si ar trebui să ne pună pe gânduri. România are talentul IT și ecosistemul necesar, dar nu reușește încă să convertească acest avantaj în investiții semnificative.

O economie care privește și ea în afară

La fel de importantă este cealaltă față a medaliei pe care o arată datele CEO Survey: companiile din România devin și ele mai active în a investi la rândul lor în afara țării. Jumătate dintre directorii generali din România respondenți ai CEO Survey plănuiesc investiții internaționale în următoarele 12 luni. Destinațiile lor preferate sunt Germania, Polonia, SUA, Franța, Cehia și Moldova.

Investițiile românești în străinătate sunt încă foarte reduse, chiar și în comparație cu cele ale altor țări din regiune, cum sunt Cehia, Polonia și Ungaria, iar asta frânează potențialul de creștere al economiei locale. Extinderea prezenței companiilor românești peste granițe ar putea aduce multiple beneficii, precum reducerea deficitului de cont curent, îmbunătățirea balanței de plăți și creșterea rezilienței economiei locale la șocurile externe.

Percepția contează: ce ne spun investitorii despre climatul de afaceri

Semnalele din CEO Survey sunt încurajatoare, dar percepția este crucială în decizia de a investi, iar aici tabloul este mai nuanțat. România este percepută ca fiind necompetitivă din mai multe cauze: birocrație, povara de reglementare, lipsa de transparență și consecvență în aplicarea politicilor, povara fiscală și infrastructură. Singurul domeniu considerat competitiv este disponibilitatea forței de muncă adecvate. Pachetele fiscale adoptate anul trecut au crescut costurile operaționale, au redus profitabilitatea și cererea, forțând companiile să acorde prioritate lichidităților și să amâne proiectele de creștere pe termen lung.

Potențial semnificativ, condiționat de reforme

Totuși, există mult potențial de creștere. Investițiile sunt absolut necesare pentru creșterea economică, atât datorită capitalului, cât și tehnologiilor și cunoștințelor pe care le aduc.

De ce este nevoie pentru a restabili încrederea? Predictibilitatea, transparența și un dialog deschis cu mediul de afaceri sunt cerințe obligatorii pentru un mediu investițional prietenos. Repoziționarea afacerilor globale se realizează pe coordonate geostrategice, iar România este avantajos poziționată pentru a beneficia de aceste tendințe. Reformele fiscale și administrative trebuie realizate pentru modernizarea economiei și eliberarea de noi resurse pentru creștere. România are încă multe capitole unde trebuie să recupereze față de alte state europene.

Câteva obiective pe termen mediu vor contribui la consolidarea statutului de economie atractivă: aderarea la OCDE, care ar putea avea loc chiar anul acesta, și finalizarea implementării PNRR. Sectoare precum energia, infrastructura, retail și serviciile financiare continuă să fie interesante pentru investitori. De asemenea, oportunități noi precum Neptun Deep, programul SAFE și investițiile în apărare, absorbția fondurilor UE pot genera un nou val de interes investițional.

Mai mult, este important ca țara noastră să continue să-și diversifice economia prin poziționarea în sectoarele viitorului, precum tehnologie și AI, energie verde și servicii digitale, unde există competențe încă insuficient valorificate.

Datele din PwC Global CEO Survey arată că lumea se uită la România. Depinde de mediul de afaceri și de guvern să nu risipească această atenție și să transformăm potențialul în performanță sustenabilă.

Tensiunea dintre potențialul investițional al țării și vulnerabilitățile structurale este reflectată și de confirmarea recentă de către S&P a ratingului suveran al României la nivel investițional („BBB-„), care recunoaște progresele în consolidarea fiscală din primul trimestru 2026, dar totodată avertizează cu privire la riscurile politice.

Astfel, perspectiva economiei românești rămâne fragilă, dar condiționat optimistă: după o stagnare în 2026, S&P anticipează o revenire cu o creștere de 2,5% în 2027. Acest scenariu depinde decisiv de continuarea disciplinei bugetare, menținerea consensului politic privind reformele structurale și absorbția fondurilor europene, condiții pe care instabilitatea guvernamentală actuală riscă să le întârzie tocmai în momentul în care România are cel mai mult nevoie de coerență și predictibilitate.

Articol semnat de Daniel Anghel, Country Managing Partner PwC România

