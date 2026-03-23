România va avea cel mai mare proiect fotovoltaic din Europa

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) analizează acordarea unui împrumut pentru finanțarea dezvoltării, construcției și operării unui parc fotovoltaic de peste 1.200 MW în județul Arad, proiect deținut de Rezolv Energy și care ar urma să devină cel mai mare parc solar din Europa, relevă datele analizate de Profit.ro.

Analiza BERD este în stadiu exploratoriu. Investiția totală a fost estimată anterior la aproximativ 1 miliard de euro.

