Românii se orientează spre chirie, pe fondul creșterii prețurilor la vânzare | Analiză Storia

Chiriile medii ajung la aproape 600 de euro în București

Cele mai mari scumpiri la chiriile din Capitală – Sectorul 5: +14% la garsoniere și +8% la apartamentele cu trei camere

Scăderi de prețuri în Sectorul 1 la trei camere (-8%) și în Sectorul 5 la două camere (-7%)

Cele mai ridicate chirii din București se găsesc în Sectoarele 1 și 2

Chiriile se mențin la niveluri ridicate în marile orașe din România, ajungând la aproximativ 594 de euro pe lună în București și 570 de euro în Cluj-Napoca. Media națională pe segmentul închirierilor a fost de 503 euro în luna mai 2026, un nivel foarte apropiat atât de aprilie 2026 (505 euro), cât și de luna mai 2025 (500 euro). În același timp, pe segmentul de vânzări, prețurile continuă să crească de la un an la altul în toate marile centre urbane, cu valori care depășesc 3.300 de euro pe metru pătrat în Cluj-Napoca și ajung la aproximativ 2.288 de euro în București, conform prețurilor medii solicitate pentru apartamentele cu 1-3 camere, în anunțurile publicate pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. La nivel național, pe segmentul vânzărilor, media a fost de 2.053 euro/mp în luna mai 2026, menținându-se aproape de nivelul din aprilie (2.063 euro/mp) și cu aproximativ 7,5% peste nivelul din luna mai a anului trecut (1.909 euro/mp).

„Datele noastre arată o schimbare de comportament în piață: interesul pentru locuințele de închiriat este în creștere, atât în ceea ce privește numărul de pagini vizualizate, cât și numărul de contactări, în timp ce pe segmentul de vânzări observăm o ușoară temperare. Comparativ cu anul trecut, vizualizările pentru închirieri au crescut cu aproximativ 6%, iar cele pentru vânzări au scăzut cu aproximativ 3%, ceea ce indică o orientare mai puternică spre soluțiile pe termen scurt. În paralel, vedem și o prelungire a procesului de decizie pentru cumpărători, care analizează mai atent opțiunile disponibile, pe fondul unor costuri încă ridicate, inclusiv al dobânzilor și al prețurilor pentru locuințele noi. Acest context determină o parte dintre oameni să rămână temporar în chirie, mai ales în marile centre universitare și economice, unde cererea se menține ridicată. În același timp, evoluția chiriilor la nivelul principalelor orașe rămâne, în general, stabilă, cu diferențe în funcție de tipul locuinței și de oraș, ceea ce oferă mai multă predictibilitate pentru chiriași și contribuie la menținerea interesului pentru acest segment”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

Dacă ne uităm la accesibilitatea locuințelor de vânzare, aceasta s-a menținut relativ apropiată de nivelul de anul trecut, însă cu un ușor efort financiar suplimentar pentru cumpărători. Acest context al costurilor ridicate se reflectă și în relația dintre prețuri și venituri.

În martie 2025, pentru achiziția unui metru pătrat era necesar echivalentul a aproximativ 1,65 salarii medii nete, în timp ce în martie 2026 indicatorul a ajuns la 1,76. Evoluția reflectă faptul că prețurile locuințelor au crescut mai rapid decât veniturile, avansând cu aproximativ 9,1% de la un an la altul, comparativ cu o creștere de aproximativ 1,9% a salariului mediu net exprimat în euro. Astfel, chiar dacă veniturile au crescut, achiziția unei locuințe implică un efort financiar ușor mai ridicat, într-un context influențat inclusiv de evoluția cursului valutar.

București: prețurile chiriei per sectoare și tipuri de apartamente (mai 2026 vs. mai 2025)

În București, evoluția chiriilor diferă în funcție de tipul locuinței. În luna mai, garsonierele listate pe Storia au avut un preț mediu de aproximativ 395 de euro, în creștere cu 3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Apartamentele cu două camere au rămas la un nivel similar cu cel din mai 2025, cu un preț mediu de aproximativ 583 de euro, în timp ce apartamentele cu trei camere au înregistrat o ușoară scădere, de 2%, până la aproximativ 846 de euro.

Pe segmentul garsonierelor, prețurile medii solicitate variază de la 380 de euro în Sectorul 2 (+6% vs. mai 2025) și în Sectorul 4, la 449 de euro în Sectorul 1 (+7%). În Sectorul 3, prețul mediu solicitat este de aproximativ 390 de euro (+3%), în Sectorul 5 ajunge la 400 de euro, marcând cea mai mare creștere anuală pe acest segment (+14%). În Sectorul 6, chiria medie solicitată este de aproximativ 399 de euro, la un nivel similar cu cel de anul trecut.

Pentru apartamentele cu două camere, prețurile medii solicitate sunt cuprinse între 500 de euro în Sectorul 4 și 680 de euro în Sectorul 1 (+5% vs. 2025). În celelalte sectoare, valorile medii ale chiriilor sunt de aproximativ 650 de euro în Sectorul 2, 550 de euro în Sectorul 3 și Sectorul 5 (-7%) și 520 de euro în Sectorul 6 (-2%). Per total, acest segment rămâne stabil față de mai 2025.

Cele mai mari diferențe între sectoare se observă în cazul apartamentelor cu trei camere. Prețurile medii solicitate pornesc de la aproximativ 600 de euro în Sectorul 6 și ajung la 1.100 de euro în Sectorul 1 (-8% vs. mai 2025). În Sectorul 2, chiria medie solicitată este de aproximativ 900 de euro (+1%), în Sectoarele 3 și 5 ajunge la 700 de euro, cu o evoluție stabilă în Sectorul 3 și o creștere de 8% în Sectorul 5. În Sectorul 4, valoarea medie a chiriei este de aproximativ 640 de euro (-1%).

Care sunt principalele orașe cu cele mai IEFTINE chirii

În ARAD, unde chiriile sunt mai reduse comparativ cu alte orașe analizate, garsonierele au avut un preț mediu de 225 de euro în luna mai, în creștere cu 2% de la un an la altul. Apartamentele cu două camere s-au menținut la un nivel de 350 de euro, similar cu anul trecut și cu luna anterioară, în timp ce apartamentele cu trei camere au fost 450 de euro în luna mai. Comparativ cu luna anterioară, cele mai vizibile ajustări au fost pe segmentul garsonierelor, care au scăzut cu 6% față de luna precedentă (mai 2026 versus aprilie 2026), iar față de anul trecut (mai 2026 versus mai 2025), cea mai vizibilă ajustare a fost creșterea de 13% pe segmentul apartamentelor cu trei camere.

ORADEA continuă să se poziționeze printre piețele cu chirii reduse. În luna mai 2026, garsonierele s-au închiriat, în medie, cu 270 de euro, în scădere cu 4% față de anul trecut, dar în creștere cu 4% față de luna aprilie 2026. Apartamentele cu două camere au rămas la 400 de euro, la fel ca anul trecut și ca în luna anterioară. Pentru apartamentele cu trei camere, prețul mediu a fost de 500 de euro, fără variații anuale, dar în creștere cu 2% comparativ cu luna precedentă (aprilie 2026).

În SIBIU, evoluția chiriilor din luna mai 2026 indică o ușoară ajustare pe segmentul garsonierelor. Acestea s-au închiriat cu 300 de euro în medie, în scădere cu 6% atât față de anul trecut, cât și față de luna anterioară. Apartamentele cu două camere au rămas la niveluri similare cu cele din urmă cu un an, respectiv de 400 euro, dar au crescut cu 3% comparativ cu luna precedentă, în timp ce prețurile apartamentelor cu trei camere au rămas la 500 euro.

În CRAIOVA, nivelul chiriilor a fost de 300 de euro pentru garsoniere (în scădere cu 11% față de anul trecut), 420 de euro pentru apartamentele cu două camere (fără variații) și 500 de euro pentru cele cu trei camere. Segmentul garsonierelor a înregistrat cea mai vizibilă ajustare anuală, iar, de la o lună la alta, prețurile au rămas stabile.

În IAȘI, piața chiriilor a consemnat ajustări ușoare pe toate segmentele. Garsonierele s-au închiriat cu 340 de euro, în scădere cu 3% față de anul trecut și față de luna anterioară, iar apartamentele cu două camere au ajuns la 430 de euro, marcând o scădere de 4% de la un an la altul și de 3% comparativ cu luna precedentă. Locuințele cu trei camere au scăzut la 520 de euro, înregistrând o reducere de 5% față de anul trecut și de 2% față de luna anterioară.

Care sunt principalele orașe cu cele mai SCUMPE chirii

CLUJ-NAPOCA rămâne cea mai scumpă piață de închiriere dintre cele analizate. În mai 2026, garsonierele au avut un preț mediu de 400 de euro, în creștere cu 5% față de anul trecut, în timp ce apartamentele cu două camere au ajuns la 550 de euro, în scădere cu 8%. Apartamentele cu trei camere s-au menținut la 700 de euro. Comparativ cu luna anterioară (aprilie 2026), singura ajustare a fost pe segmentul apartamentelor cu două camere, unde prețurile au scăzut cu 4%.

În BRAȘOV, chiriile au rămas la un nivel ridicat, cu o evoluție stabilă în majoritatea segmentelor. Garsonierele s-au închiriat cu 350 de euro, în scădere cu 3% față de anul trecut și fără variații față de luna anterioară. Apartamentele cu două camere au rămas la 500 de euro, iar cele cu trei camere la 650 de euro, fără variații anuale sau lunare.

CONSTANȚA a înregistrat o evoluție diferită în funcție de tipul locuinței. Garsonierele au avut un preț mediu de 318 euro, în scădere cu 5% față de anul trecut și cu 9% față de luna anterioară. Apartamentele cu două camere au rămas la 500 de euro, fără variații, în timp ce segmentul locuințelor cu trei camere a ajuns la 660 de euro, în scădere cu 6% de la un an la altul și fără variații față de luna precedentă.

TIMIȘOARA se menține în categoria orașelor cu chirii mai mici comparativ cu cele mai scumpe piețe, dar cu unele creșteri. Garsonierele s-au închiriat cu 300 de euro în medie, la același nivel ca anul trecut și fără variații lunare. Apartamentele cu două camere au ajuns la 429 de euro, în creștere cu 7% de la un an la altul și cu 2% față de luna anterioară. Locuințele cu trei camere au crescut la 500 de euro, marcând un avans de 4% față de anul trecut, fără variații față de luna precedentă.

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Despre Storia

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🏘️ Articol susținut de Storia 🏘️