„Romina, nu mă omorî. Am fost un tată bun, dar am acceptat faptul că Ylenia a murit”. Al Bano a izbucnit într-o emisiune tv

Celebrul cântăreț italian a răspuns într-o emisiune tv criticilor lansate de fosta sa soție.

La 27 de ani după ce s-au separat Al Bano Carrisi și Romina Power, celebrul duo al muzicii italiene, au în continuare să-și reproșeze lucruri public.

Prima a fost Romina Power, care într-o emisiune tv, i-a reproșat lui Al Bano (82 de ani) că i-a oferit sprijin prea târziu după dispariția fiicei lor, Ylenia, și că a lipsit în momente importante din viața familiei, cântărețul a replicat duminică, în emisiunea „Domenica In” de pe postul Rai 1.

„Am încercat totul pentru a salva căsnicia noastră și familia noastră. Pentru mine, familia este sacră”, a declarat Carrisi, vizibil afectat. „Ylenia trăiește doar în inimile noastre. Am acceptat adevărul, nu va trece niciodată, dar nu-mi fac iluzii. Romina, nu mă omorî, nu merit asta: știu ce am dat și tu ar trebui să știi bine, pentru că ai primit. Am fost un pilon”, a adăugat acesta.

„Eu eram acolo, am fost mereu acolo, dar ea nici măcar nu m-a văzut”. În centrul rupturii celebrului cuplu rămâne dispariția fiicei lor, Ylenia Carrisi, în 1994. Ylenia nu a mai fost găsită vreodată.

În emisiunea de la Rai, cântărețul și-a amintit săptămânile petrecute la New Orleans, între căutări neîncetate și nopți petrecute în cartierele cele mai dificile ale orașului: „O lună întreagă, în fiecare noapte pe străzi cu inspectorul, în locurile unde se petreceau infracțiuni și se vindeau droguri”. Când a decis să plece, precizează el, nu a fost din cauza muncii, ci din cauza conștientizării dureroase că nu mai era nimic de făcut: „A trebuit să accept această realitate tragică”. Dintre acuzații, cea de a fi fost un tată absent este cea mai greu de acceptat. „Știu că sunt un tată minunat, am demonstrat-o întotdeauna și voi continua să o demonstrez”, a reiterat el.

Și totuși, în ciuda tensiunilor din prezent, Carrisi nu renunță la trecutul comun, scrie ziarul italian, „Am fost împreună 25 de ani și am fost cu adevărat fericiți”, spune Al Bano.

Al Bano și Romina Power s-au căsătorit în 1970, s-au separat în 1999 și au finalizat divorțul în 2012. Cei doi au format în anii 70, 80, 90 – unul dintre cele mai populare cupluri din istoria muzicii internaționale. În ciuda divergențelor, cei doi mai cântă din când în când împreună, inclusiv în România.