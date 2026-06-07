Rusia a lovit o instalație pentru combustibil nuclear de lângă Cernobîl, acuză Ucraina / Zelenski: „Un atac extrem de josnic”

Forțele ruse au lovit în mod deliberat o instalație de depozitare a combustibilului nuclear uzat situată în apropierea centralei nucleare de la Cernobîl din Ucraina, a declarat duminică Volodimir Zelenski. A fost un atac „extrem de josnic” care nu a dus la o creștere a nivelului de radiații, a adăugat președintele ucrainean, potrivit Reuters.

Atacul a avariat grav o clădire de recepție a combustibilului situată la câțiva metri distanță de locul unde sunt depozitate „cantități mari de material nuclear”, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, care a declarat că a fost informată de Ucraina.

Agenția atomică de stat din Kiev, Energoatom, a precizat că în clădire nu se afla combustibil uzat la momentul atacului. Incendiul care a izbucnit a fost stins și nu s-au înregistrat victime.

Rusia nu a comentat public presupusul atac asupra instalației, care se află la aproximativ 15 km de centrala de la Cernobîl, locul celui mai grav dezastru nuclear din lume.

„O instalație de infrastructură extrem de critică – și un atac rus extrem de josnic”, a scris Zelenski pe X, adăugând că Rusia a folosit o dronă de atac Shahed.

„În acest moment, nu există valori care să depășească nivelurile normale de radiații de fond. Dar există cu siguranță o creștere a lipsei de scrupule a Rusiei, care a depășit de mult orice limite”, a adăugat el.

Statul Major al armatei ucrainene a spus că lovitura „directă” asupra clădirii de recepție a containerelor din cadrul Instalației centralizate de depozitare a combustibilului nuclear uzat a avut loc la ora 02:00 noaptea, publicând și imagini de la fața locului.

At 02:10 on 7 June 2026, a direct strike by an enemy attack UAV was recorded on the Container Reception Building of the Centralized Spent Nuclear Fuel Storage Facility operated by JSC “NNEGC Energoatom” near the settlement of Buriakivka, Kyiv Region. https://t.co/PgNX2SSOKx pic.twitter.com/otTqpfu84O — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) June 7, 2026

AIEA a anunțat că o echipă va vizita în curând locul incidentului „pentru a evalua impactul”.

În februarie 2025, o dronă rusă de tip Shahed a avariat cupola de protecție a reactorului de la Cernobîl, care fusese distrusă în urma exploziei și a topirii nucleare din aprilie 1986. Rusia, care atacă în mod regulat orașele și infrastructura ucraineană cu drone și rachete, a negat orice implicare.