Rusia acuză Ucraina că a atacat un autocar cu copii belaruși, „încă o crimă monstruoasă”. Kievul respinge acuzațiile

Oficialii ruși susțin că Ucraina a efectuat miercuri un atac letal cu dronă asupra unui autocar care transporta elevi belaruși, o acuzație respinsă de armata ucraineană drept „falsă”, a scris Reuters.

Egor Kovalciuk, guvernatorul regiunii ruse Bryansk, care se învecinează cu Ucraina, susține că autocarul transporta o echipă de fotbal de juniori din Belarus pentru o vacanță în sudul Rusiei.

Ministerul de Externe al Rusiei, care acuză Ucraina că a comis „încă o crimă monstruoasă”, susține că în incident a fost ucisă o femeie care îi însoțea pe elevi și că alte opt persoane, printre care șase copii, au fost rănite.

Kievul neagă

Statul major al armatei ucrainene a negat acuzațiile, afirmând pe Telegram că „în perioada specificată Forțele de Apărare ale Ucrainei nu au folosit vehicule aeriene fără pilot împotriva vreunor ținte din regiunea Bryansk”.

Reuters a precizat că nu a putut verifica veridicitatea afirmațiilor făcute de cele două tabere, care neagă că ar viza civili.

Anchetatorii ruși au deschis o investigație cu acuzații de terorism și susțin că autocarul, care se deplasa de la Gomel, în Belarus, la Ghelendjik, în Rusia, transporta 44 de pasageri, printre care 28 de copii.

Tot în această lună, Rusia a acuzat Ucraina că a atacat cu drone un autocar într-o zonă aflată sub control rusesc a regiunii Donețk. În acel incident, potrivit Moscovei, au fost uciși opt civili și au fost răniți alți 11.

Forțele ruse au atacat constant orașele ucrainene, inclusiv capitala Kiev, de când a lansat războiul împotriva Ucrainei în februarie 2022. În ultimele luni, armata ucraineană și-a intensificat atacurile cu drone asupra Rusiei, în ceea ce a descris drept o încercare de slăbire a economiei ruse și de a forța Kremlinul să pună capăt conflictului armat în care au fost uciși mii de civili ucraineni.