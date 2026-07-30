Rusia l-a reținut pe miliardarul Valeri Kusov într-un scandal major legat de producția de drone

Miliardarul rus Valeri Kustov, directori ai companiei sale Efko și un oficial guvernamental responsabil de dezvoltarea dronelor au fost reținuți în cadrul unei ample anchete privind fraude, au relatat joi mai multe publicații din Rusia, preluate de Reuters.

Kustov este fondatorul, acționarul majoritar și președintele consiliului de administrație al Efko, companie activă în producția de drone, dar și principalul producător de ulei de floarea-soarelui din Rusia.

Alți trei oficiali ai Efko au fost de asemenea reținuți, potrivit relatărilor agenției de presă Interfax și ale altor publicații.

Ministerul Industriei și Comerțului a confirmat reținerea Allei Polovcenia, director adjunct al departamentului pentru sisteme fără pilot și robotică.

De ce ar fi suspectat Kustov și compania sa

Mash, o publicație cunoscută pentru sursele sale din cadrul forțelor de ordine ruse, a relatat că oficialii Efko sunt suspectați că au achiziționat în secret drone din China și le-au prezentat drept creații proprii ale companiei.

Într-un comunicat, Efko și-a exprimat sprijinul pentru angajații săi reținuți și a îndemnat publicul să evite speculațiile.

Grupul Efko este implicat în domeniul dronelor din 2021, prin intermediul unei companii denumite Future Transport, care se descrie drept „un lider în dezvoltarea și producția de vehicule aeriene fără pilot din Rusia”.

Potrivit site-ului companiei, aceasta deține un centru de cercetare și dezvoltare în regiunea Belgorod din vestul Rusiei, precum și o unitate de producție în orașul Toliatti.

Creșterea producției de drone a Rusiei a fost indicată de președintele Vladimir Putin drept una dintre prioritățile majore în războiul cu Ucraina, un conflict în care utilizarea vehiculelor aeriene fără pilot de ambele părți a devenit tot mai dominantă.