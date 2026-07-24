„Să jucăm în Liga Campionilor”. Platforma românească iaBilet, vândută din nou, la opt luni după ce a fost cumpărată de un investitor polonez

Grupul baltic PLG, unul dintre cei mai mari operatori de ticketing din Europa Centrală și de Est, a semnat un acord pentru achiziționarea platformei românești de vânzare de bilete iaBilet de la fondul polonez de investiții Resource Partners, potrivit StartupCafe.ro.

Tranzacția vine la aproximativ opt luni după ce Resource Partners a preluat pachetul majoritar de acțiuni al iaBilet și al organizatorului de concerte BestMusic Concerts. La momentul respectiv, fondul de investiții a achiziționat 82,5% din acțiunile iaBilet și o participație de 55% în BestMusic Concerts.

Grupul PLG transmite că în urma tranzacției, fondatorii companiei vor rămâne implicați în afacere și vor continua să contribuie la dezvoltarea acesteia.

„Vânzarea, convenită la opt luni după investiția inițială a Resource Partners, marchează un exit de mare succes” pentru fondul de investiții, spune PLG.

Tranzacția a fost semnată pe 20 mai și se va concretiza după îndeplinirea condițiilor obișnuite de finalizare și încheierea procedurilor de aprobare clasice.

iaBilet a fost fondată în anul 2012 de Emil Ionescu și Răzvan Manta. Resource Partners a achiziționat participația majoritară în firmă în septembrie 2025.

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