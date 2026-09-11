Sabău cere întăriri după Farul – UTA 4-2: „Avem nevoie de un număr 9”. Ce spune despre Alibec

Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul echipei Farul Constanța, s-a declarat mulțumit de evoluția echipei sale în victoria cu UTA Arad, scor 4-2, însă a identificat și câteva probleme.

Tehnicianul a evidențiat progresul formației în ceea ce privește posesia și relațiile de joc, dar a subliniat și nevoia unui atacant de careu. Sabău a vorbit și despre revenirea lui Denis Alibec, care a marcat golul său cu numărul 100 în Superliga.

„Mă așteptam să ne construim foarte multe ocazii, în același timp și să marcăm. Ne-am creat în fiecare meci, dar nu am marcat multe goluri, am avut alte 4-5 ocazii, dar, în același timp, și adversarul și-a creat situații. Ne-am dorit să nu le permitem să facă asta.

Felicit jucătorii, fac sacrificii, creștem destul de bine ca posesie, ca relații de joc, evoluăm bine în sistemul 4-2-3-1. Cred că prima repriză cu FCSB a fost mai bună decât asta, chiar și decât cea cu CFR.

Mă bucur pentru Denis Alibec, golul îi dă încredere. Așteptările sunt mari de la el, este borna 100, cred că este un gol important pentru el. De unii jucători sunt mulțumit, de la alții mai aștept. Sunt jucători foarte serioși, antrenabili, dar de la unii am așteptări mult mai mari.

Cred că Farul are față de play-off. Avem nevoie de un număr 9, lui Denis Alibec îi place mai mult să stea mai retras, nu în careu. Așteptăm să intre Hyseni, el poate fi acel atacant.

Sper să avem continuitate în joc, numai așa poți avea rezultate. Să ai identitate și jucători care să se identifice cu această echipă”, a declarat Sabău, potrivit gsp.ro.

Grație acestui succes, Farul a acumulat 14 puncte și a urcat pe locul 5 în clasamentul Superligii. De cealaltă parte, UTA ocupă locul 13, cu 9 puncte.