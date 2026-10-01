Salt de 77%: Investițiile românești în străinătate ating un maxim istoric de 1,5 miliarde de euro

România a atras anul trecut investiții străine directe nete de 7,9 miliarde de euro, cu 41,1% mai mult decât în 2024, arată raportul anual al BNR. Este a treia cea mai mare valoare din ultimul deceniu. Și vine într-un an în care PIB-ul real a crescut cu doar 0,7%, pe fondul consolidării fiscale.

Privită de aproape, cifra spune o poveste mai puțin entuziastă. Din cele 7,9 miliarde, numai 231 de milioane de euro au mers în investiții greenfield și restructurări corporative, sub 3% din total. Cea mai mare categorie de capital proaspăt a fost alta: bani trimiși de grupuri filialelor lor

Fluxul are trei componente. Profitul reinvestit, adică partea din câștigurile filialelor lăsată în România, a fost de 3 miliarde de euro, ușor sub nivelul din 2024.

Împrumuturile intragrup au crescut cu 64,8%, la 1,65 miliarde.

Aportul de capital s-a dublat, la 3,25 miliarde, maximul ultimilor zece ani.

Aportul de capital este componenta cea mai valoroasă, notează BNR, pentru că finanțează deficitul de cont curent fără să creeze datorie.

Restructurările financiare, adică finanțarea firmelor cu capital străin aflate pe pierdere, au însumat 1,47 miliarde, 45,1% din aport.

Dezvoltarea companiilor existente a urcat la 1,38 miliarde, de cinci ori peste 2024, iar preluările de firme românești au totalizat doar 168 de milioane.

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Investitorii străini au obținut venituri nete de 11,5 miliarde de euro din companiile lor din România, cu 5,5% peste 2024. Din profituri, 7,3 miliarde euro au plecat ca dividende.

În ce sectoare se investește cel mai mult?

Capitalul străin este concentrat în câteva ramuri economice esențiale:

Industria (37,8% din soldul total): Rămâne lider absolut, în special prin industria prelucrătoare (26,3% din total), unde domină sectoare precum fabricarea mijloacelor de transport, produsele chimice și echipamentele electrice.

Construcții și Tranzacții Imobiliare (17,7%): Reprezintă al doilea cel mai atractiv domeniu.

Comerț (15,8%): Continuă să atragă investiții semnificative.

Intermedieri financiare și Asigurări (14,8%): A avut o contribuție majoră în fluxul anului 2025, susținută și de profiturile reinvestite ale instituțiilor financiare.

Cine sunt cei mai mari investitori ai României?

Analiza privind originea capitalului evidențiază un grad ridicat de concentrare geografică europeană:

După țara investitorului final (cine deține decizia/controlul ultim):

Germania – 13,9% din sold (18 674 mil. euro)

Austria – 12,6%

Franța – 10,3%

SUA – 6,4%

Italia – 5,9%

După țara investitorului imediat (de unde au fost efectuate plățile direct):

Țările de Jos ocupă primul loc cu 19,6% din sold, urmate de Austria (14,7%) și Germania (12,0%), datorită structurii grupurilor multinaționale care folosesc holdinguri intermediare.

Repartizarea pe regiuni și județe

Investițiile străine continuă să fie concentrate în marii poli economici ai țării: Regiunea București-Ilfov atrage 66,9% din soldul total al ISD (peste 90 de miliarde de euro). Următoarele regiuni atractive sunt Centru (7,9%), Vest (6,5%) și Nord-Vest (6,2%). La nivel județean (pentru firmele cu peste 20 de salariați și firme atipice), liderii clasamentului după Municipiul București sunt județele Ilfov, Timiș, Cluj, Brașov și Prahova.

Impactul economic al companiilor cu capital străin

Cifra de afaceri: Firmele cu investiții străine directe au realizat o cifră de afaceri cumulată de 288 475 milioane de euro (+5,3% față de 2024). Ocuparea forței de muncă: Au raportat un număr mediu de 1,281 milioane de salariați (-1,4% față de anul anterior).

Firmele ISD realizează 69,0% din exporturile totale de bunuri ale României și 63,8% din importuri. În sectorul serviciilor, acestea au generat un excedent comercial de 12 426 milioane de euro.

Investițiile României în Străinătate (IDS)

Fluxul net al investițiilor realizate de rezidenții români în afara țării a atins un maxim istoric de 1 522 milioane de euro în 2025 (+76,8%). Soldul total al investițiilor românești în străinătate a ajuns la 9 679 milioane de euro.

Principalele țări de destinație finală ale acestor capitaluri sunt România (prin fenomenul de round-tripping / repatriere de capitaluri – 57,8%), Republica Moldova, Italia, Bulgaria și Franța.