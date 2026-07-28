Salvarea Wildberries, „Amazonul” rusesc, după atacurile devastatoare ale Ucrainei: Mutarea făcută de Tatiana Kim, cea mai bogată femeie din Rusia

Guvernul rus analizează modalități pentru sprijinirea Wildberries, cel mai mare retailer online din țară, precum și afacerile conexe, în urma atacurilor cu drone din Ucraina, iar banca VTB, controlată de stat, urmează să joace un rol central, au declarat marți două surse pentru agenția de presă Reuters.

Kremlinul a recunoscut că au avut loc discuții în cadrul guvernului cu privire la un eventual sprijin, dar a precizat că nu s-a luat încă nicio decizie.

Wildberries și rivalul său, Ozon, ocupă un loc central în planurile guvernului de a stimula creșterea economică, în contextul în care Moscova se confruntă cu presiuni bugetare tot mai mari generate de creșterea cheltuielilor militare și de o încetinire economică generalizată.

Dronele au avariat cel puțin șapte depozite ale Wildberries, retailerul supranumit „Amazonul” Rusiei, distrugând aproximativ 10% din capacitatea de stocare a companiei, perturbând operațiunile și provocând pierderi pentru zeci de mii de întreprinderi mici care vând bunuri și servicii pe platformă.

Wildberries a transmis că va avea nevoie de cel puțin 30 de zile pentru a evalua pagubele înainte de a putea începe să efectueze plăți către vânzătorii ale căror mărfuri erau depozitate în depozitele afectate. Compania a anunțat, de asemenea, reduceri la taxele de depozitare pentru sprijinirea întreprinderilor.

O sursă de rang înalt din industrie a declarat pentru Reuters că Wildberries se află într-o situație dificilă și ar putea fi nevoită să solicite sprijinul guvernului, cel mai probabil prin intermediul băncilor controlate de stat, pentru a-și menține operațiunile.

O sursă apropiată companiei, care are cunoștință despre discuțiile aflate în derulare, a precizat pentru agenția citată că fondatoarea și CEO-ul Wildberries, Tatiana Kim, cea mai bogată femeie din Rusia, a purtat discuții cu autoritățile cu privire la posibile măsuri de sprijinire a proprietarilor de afaceri, inclusiv facilități fiscale, care ar putea reduce presiunea asupra companiei de a plăti despăgubiri.

Sursele au adăugat că sprijinul ar putea lua forma unor împrumuturi acordate de băncile de stat companiei sau vânzătorilor acesteia, precum și a unor facilități fiscale sau subvenții.

„Cele mai mari laude” primite din partea Kremlinului

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Wildberries a acționat într-un mod fără precedent prin anunțarea deciziei sale de a oferi asistență vânzătorilor ale căror mărfuri se aflau în depozite avariate, în ciuda faptului că nu avea nicio obligație legală în acest sens.

„Acest lucru, desigur, merită cele mai mari laude”, a spus Peskov. Wildberries a refuzat să comenteze discuțiile cu guvernul.

Marina Gorshkova, o vânzătoare de pe Wildberries cu 1,3 milioane de urmăritori pe Instagram, a înregistrat un apel video adresat „conducerii țării”, afirmând că pe Wildberries există 1 milion de utilizatori înregistrați care au nevoie de ajutor.

„Dacă ne închidem, trezoreria nu va mai primi impozitele noastre, iar noii antreprenori nu vor apărea ca ciupercile după ploaie. Vă implorăm: acordați-ne atenție”, a spus ea, subliniind că facilitățile fiscale sunt mai importante decât despăgubirile.

Inna Marchenko, din Sankt Petersburg, care vinde hrană pentru animale de companie pe Wildberries, a declarat pentru Reuters că a pierdut marfă în valoare de 1,5 milioane de ruble (19.000 de dolari) în urma incendiilor, dar a primit doar 8.000 de ruble drept despăgubire, sumă pe care o poate folosi doar pentru publicitate.

„Când am aflat că toate mărfurile mele au ars, m-am așezat pur și simplu pe podea și am început să plâng. Nu știu ce să fac în continuare”, a spus ea.

În ultimii ani, guvernul rus a fost selectiv în acordarea de sprijin industriilor vulnerabile. A sprijinit producătorii de cărbune, dar a refuzat să acorde asistență unor companii din domeniul construcțiilor.

Sprijin prin credite

În iunie, cu mai bine de o lună înainte de atac, Wildberries a anunțat un parteneriat cu a doua cea mai mare bancă din Rusia, VTB, care a achiziționat o participație de 5% în WB Bank, divizia financiară a Wildberries, cu opțiunea de a-și mări participația.

Acțiunile VTB au scăzut cu 2,5% marți, analiștii afirmând că incertitudinea legată de parteneriatul cu Wildberries a afectat prețul acțiunilor băncii.

„Au existat întrebări cu privire la posibilitatea ca VTB să îl sprijine pe partenerul nostru, Wildberries, în urma acestor evenimente negative. Dacă vom primi o astfel de solicitare, vom fi, desigur, deschiși la diverse forme de sprijin prin acordarea de împrumuturi”, a declarat Dmitri Pianov, director general adjunct al VTB.

Ucraina a afirmat inițial că a vizat Wildberries din cauza rolului pe care acesta îl joacă în aprovizionarea armatei ruse. Un director al celui mai important producător de arme din Ucraina a afirmat că retailerul a fost vizat și din cauza parteneriatului său cu VTB.

Denys Shtilierman, cofondator și designer-șef al Fire Point, a descris, într-un interviu difuzat pe 27 iulie, Wildberries drept cel mai mare împrumutat din Rusia și a afirmat că dispariția retailerului ar duce la prăbușirea unui număr mare de bănci, inclusiv VTB.

Wildberries a raportat o datorie de 830 de miliarde de ruble (10,58 miliarde de dolari) conform standardelor contabile rusești, cu mult sub nivelul datoriei unor mari corporații ruse din sectoarele energetic și industrial.

Compania a precizat că datoria calculată conform standardelor internaționale se situa la un nivel confortabil, de două ori mai mare decât cifra EBITDA a companiei – profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare -, dar nu a dezvăluit cifrele.