Samsung primește statutul Superbrands România 2026–2027

Samsung a obținut statutul Superbrands România 2026–2027 și este unul dintre puținele branduri prezente atât în topul primelor 20 de branduri Consumer, cât și între primele 20 de branduri din evaluarea Business. Recunoașterea vine în urma analizei unui consiliu de 30 de lideri de business și a unei cercetări Ipsos în rândul consumatorilor și confirmă o strategie de brand construită consecvent, în jurul inovației care contează pentru oameni.

Într-o piață în care tehnologia evoluează rapid, de la un sezon la altul, încrederea rămâne unul dintre puținele lucruri care nu se pot cumpăra și nici grăbi. Ea se acumulează în timp, din experiențe consecvente, și devine vizibilă abia atunci când publicul o recunoaște.

Pentru Samsung, 2026 aduce o astfel de recunoaștere. Brandul a obținut statutul Superbrands România 2026–2027, în ediția a XII-a a programului, intitulată „The Innovation Legacy”. Distincția nu vine ca anunț al unor rezultate noi, ci ca o confirmare a relației pe care Samsung o are deja cu consumatorii, cu partenerii și cu comunitatea de business din România.

O evaluare independentă, în două etape

Superbrands este cel mai amplu program independent de branding și reputație din lume. Lansat în 1995 în Marea Britanie, este prezent astăzi în peste 90 de țări, iar pentru România cercetarea este realizată de Ipsos.

Statutul se câștigă în două etape. Prima este profesională: Consiliul Onorific Superbrands, format din 30 de lideri din business, marketing și comunicare, a pornit în aprilie 2026 de la o listă de 1.935 de branduri din 61 de categorii, evaluate pe criterii precum reputația, încrederea, calitatea și diferențierea pe piață. A doua etapă aparține consumatorilor: în iunie 2026, 1.500 de respondenți din mediul urban, cu vârste între 18 și 54 de ani, au evaluat online cele 1.246 de branduri rămase în cursă, pe 12 atribute legate de trei piloni: leadership, încredere și dinamism. Din lista inițială, 500 de branduri au devenit eligibile pentru statutul de Superbrand.

În acest context, Samsung se regăsește în topul primelor 20 de branduri Consumer ale ediției și între primele 20 de branduri din evaluarea Business, fiind unul dintre puținele branduri prezente în ambele clasamente. Studiul plasează Samsung și printre brandurile asociate cel mai puternic cu inovația. Detaliul contează într-o ediție dedicată inovației, în care 76% dintre participanți spun că este important ca brandurile din România să lanseze produse sau servicii inovatoare.

Strategia de brand din spatele recunoașterii

Statutul Superbrands reflectă ceea ce specialiștii și consumatorii au observat în timp. În 2026, mai multe inițiative au dat formă concretă strategiei Samsung de a aduce inovația mai aproape de oameni. Prima direcție a fost experiența. Prin cel mai recent proiect, spre exemplu, „Pașaport de Experiențe”, Samsung a dus noul Galaxy Z Fold8 în contexte de lifestyle și business, inclusiv printr-un parteneriat cu restaurantul KANE, unde oaspeții pot vedea alăturate meniul și modul de preparare a felurilor alese, pe ecranul mare al telefonului Galaxy Z Fold8. „Pentru Samsung, inovația devine relevantă atunci când tehnologia se integrează natural în viața oamenilor”, spune Simona Panait, Director de Marketing Samsung Electronics România și Bulgaria. Aceeași logică se vede și în zona de service, poate cel mai concret test al încrederii: numărul total de reparații a scăzut cu 41% în ultimii trei ani (2025 față de 2022), iar Samsung a introdus în București și Ilfov servicii precum Premium Plus, cu asistență la domiciliu în următoarea zi lucrătoare pentru televizoarele de 98 de inci și peste, și Van Service, cu reparații în 24 de ore pentru gamele de telefoane premium Galaxy S și Z.

A doua direcție a fost educația. Programul Solve for Tomorrow a strâns, în ediția 2025–2026, 419 proiecte ale liceenilor din România, cu 19,8% peste obiectivul inițial, și peste 1.200 de elevi și profesori. Echipa câștigătoare, InSightEd din Satu Mare, a dezvoltat o aplicație bazată pe AI, conectată la o brățară inteligentă pentru elevii nevăzători, și a ajuns apoi în elita europeană. Dintre peste 2.000 de înscrieri, a obținut unul dintre cele șapte premii online și a reprezentat România la Gen-E 2026, la Riga. Programul a primit distincția Silver la DI_PLOMA Awards 2026, iar în septembrie Samsung a deschis înscrierile pentru a șasea ediție, care aduce în premieră un atelier de educație AI și o temă nouă, dedicată educației financiare prin tehnologie.

O confirmare venită și din partea cititorilor HotNews

Recunoașterea Superbrands este întărită de un semnal venit dintr-o direcție diferită, cu o metodologie proprie. În iulie–august 2026, HotNews, alături de Samsung România și compania de cercetare Cult Research, și-a întrebat cititorii cum se raportează la tehnologie, la inteligența artificială și la casa conectată. Concluzia: Samsung este „Cel mai de încredere brand de tehnologie votat de cititorii HotNews”. Întrebați la ce brand se gândesc atunci când vine vorba de telefoane cu funcții AI, 37,2% dintre respondenți au numit Samsung, aproape dublu față de următorul brand menționat (19,3%), iar 37,4% ar recomanda Samsung unui prieten pentru un ecosistem complet, de la telefon la casă.

Ce înseamnă, de fapt, statutul Superbrands

O distincție nu este o finalitate. Valoarea ei stă în ceea ce spune despre drumul parcurs și în responsabilitatea pe care o creează pentru drumul care urmează. Când specialiștii din business și consumatorii ajung la aceeași concluzie, mesajul este limpede: încrederea există, iar a o păstra înseamnă a rămâne consecvent, transparent și atent la întrebările oamenilor.

„Statutul Superbrands este o confirmare a încrederii pe care românii o au în noi, dar și o responsabilitate. Pe măsură ce inteligența artificială devine o parte firească din casele noastre, ne luăm angajamentul să oferim nu doar o tehnologie simplificată și utilă, ci și siguranță totală asupra datelor. Inovația Samsung are sens doar atunci când aduce control și beneficii reale în viața de zi cu zi. “ Simona Panait, Director de Marketing, Samsung Electronics România și Bulgaria.

Articol susținut de Superbrands