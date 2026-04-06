Sănătatea angajaţilor, o prioritate pentru IMM-uri: „Dacă 1 din cei 7 angajați se îmbolnăvește, pierdem 15% din capacitatea de producţie”

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) susţin o mare parte din activitatea economică a României, contribuind semnificativ atât la veniturile bugetului de stat, la dezvoltarea comunităţilor locale, dar şi la bunăstarea a milioane de români care sunt angajaţi în aceste companii. În ciuda preocupărilor constante de tehnologizare, componenta umană rămâne cea mai importantă, iar micii şi marii antreprenori înţeleg importanţa sănătăţii angajaţilor lor care are impact direct în productivitatea muncii. În ultimii ani, fidelizarea angajaţilor buni a devenit o prioritate pentru cât mai mulţi antreprenori care aleg să investească în beneficii salariale din sfera sănătăţii fizice şi psiho-emoţionale.

Productivitate crescută în echipe sănătoase

IMM-urile reprezintă peste 99% din totalul companiilor active din țară. Numărul acestora depășește 700.000 de firme, majoritatea fiind microîntreprinderi, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) și cele ale Comisiei Europene.

În pofida importanţei lor, în contextul socio-economic actual, IMM-urile din România sunt din ce în ce mai vulnerabile în faţa impredictibilităţii legislative și a presiunii constante a creşterii preţurilor în general. Potrivit cercetării realizate de IMM România – Carta Albă a IMM-urilor (2025), aproape 50% dintre firme au funcționat în ultimii doi ani la același nivel, fără creșteri semnificative, în timp ce aproximativ 20% și-au redus activitatea.

Problemele cu care se confruntă IMM-urile – inflaţia, concurenţa neloială, scăderea cererii interne şi la export, fiscalitatea excesivă şi multe altele – au un impact major asupra pieţei muncii, având în vedere că aproximativ două treimi din forța de muncă lucrează în acest sector, iar circa 1,7 milioane de români sunt angajați în firme mici și mijlocii. Toţi aceşti oameni şi familiile lor au de suferit în urma oricărui dezechilibru cu care se confruntă angajatorii, instabilitatea veniturilor lor având impact imediat şi asupra economiei.

Susținerea IMM-urilor nu înseamnă doar politici fiscale sau acces la finanțare, ci şi dezvoltarea capacităţii antreprenorilor de a construi echipe sănătoase și productive. De aceea, investiția în sănătatea angajaților devine nu doar un beneficiu, ci o componentă esențială a sustenabilității mediului antreprenorial din România.

Antreprenor: „Abonamentul medical se reflectă direct în productivitate”

Angajaţii buni „se cresc” greu, susţin cei mai mulţi antreprenori pentru care sănătatea personalului a devenit prioritară. Dacă în urmă cu câţiva ani companiile mari şi mulţinaţionalele erau cele care puneau accent pe prevenţia bolilor profesionale şi pe bunăstarea, în general, a forţei de muncă, dat fiind modelul preluat din ţările de origine, acum, trendul este crescător în ceea ce priveşte abobnamentele medicale accesate de companiile mici, cu puţini angajaţi, în care riscul de suprasolicitare este mai mare.

Este şi situaţia unei companii din domeniul energiei verzi din Ploieşti în care fiecare din cei 8 angajaţi beneficiază de abonament medical la MedLife.

„Sănătatea angajaţilor este prioritară pentru noi, nu numai din punct de vedere moral, ci şi al productivităţii. Încă de la început am luat în calcul abonamentul medical pentru angajaţi, cu atât mai mult cu cât impactul muncii asupra stării lor de sănătate poate fi considerabil, ţinând cont de faptul că mai toţi lucrează stând în picioare. Unul dintre angajaţi are probleme în zona cervicală şi face RMN pentru a monitoriza această afecţiune. Merge de două ori pe an şi în baza abonamentului pe care îl avem la MedLife, primul RMN este gratuit, iar pentru al doilea beneficiază de reducere. Un alt coleg a fost operat de o complicaţie a rinitei cronice la MedLife fără să plătească nimic pentru că această facilitate făcea parte din abonament. Acestea sunt situaţii mai serioase, dar de la tratamente stomatologice şi până la analize de rutină pe care şi le fac angajaţii noştri, toate sunt importante pentru sănătatea lor şi deci şi pentru noi”, ne-a explicat Marius Cismaru, directorul firmei din Ploieşti.

Abonamentul medical este foarte apreciat de angajaţi, mai spune directorul, care recunoaşte că şi în acest fel şi-a loializat echipa.

„Este foarte greu să creşti angajaţi buni, mai ales în domeniul nostru nişat şi ne interesează atât să ne rămână alături pe termen lung, cât şi să fie apţi de muncă. Dacă un angajat din cei 7 din producţie se îmbolnăvește, toţi ceilalţi se resimt fizic când îi preiau din atribuţii. Pierdem astfel 15% din capacitatea de producţie, ceea ce e foarte mult. Acest stimulent se reflectă direct în productivitate. În 3 ani de când avem abonamentul, am avut doar 18 zile de concediu medical la nivelul a 8 angajaţi câţi avem”, a mai precizat Marius Cismaru.

Prevenţia în sănătate, o investiţie necesară în afaceri

Aşadar, un angajat sănătos înseamnă mai puține absențe la locul de muncă, dar şi un randament mai mare și o stabilitate mai ridicată în echipă. De aceea, MedLife, liderul pieţei de servicii medicale din România, a construit o politică ideală de a susţine IMM-urile în grija pentru angajaţii lor.

„Companiile mari au, în general, strategii de wellbeing bine definite, bugete dedicate și programe integrate de prevenție. Pentru ele, sănătatea angajaților este deja parte din cultura organizațională și din strategia de employer branding. În cazul IMM-urilor, abordarea este mai pragmatică și mai direct legată de nevoile operaționale. Antreprenorii sunt, de regulă, mai atenți la impactul imediat asupra businessului: productivitate, continuitate, retenție. Tocmai de aceea, atunci când investesc în sănătate, o fac cu un obiectiv foarte clar: să reducă riscurile și să asigure stabilitatea echipei. În ultimii ani, însă, se observă o convergență: IMM-urile încep să adopte din ce în ce mai mult practici similare companiilor mari, inclusiv în zona de prevenție și beneficii medicale, mai ales în contextul competiției pentru forța de muncă”, susţine Laurențiu Giușcă, corporate director în cadrul MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și singura companie cu capital românesc din topul operatorilor de profil.

Tot mai multe companii se orientează către servicii medicale care pun accent pe prevenţie, iar accesul rapid la consultații, analize și monitorizarea stării de sănătate ajută la identificarea problemelor înainte ca acestea să devină critice şi să afecteze astfel nu numai un angajat, ci întreaga echipă.

„Mentalitatea s-a schimbat vizibil în ultimii ani, în special după pandemie. Dacă înainte prevenția era percepută mai degrabă ca un «nice to have», astăzi tot mai multe companii o consideră o investiție necesară. Liderii din IMM-uri devin din ce în ce mai conștienți că prevenția este una dintre cele mai eficiente modalități de a evita problemele de sănătate costisitoare pe termen lung, atât pentru angajați, cât și pentru companie”, a explicat Laurențiu Giușcă.

Dincolo de prevenţie şi tratament gratuit al unor afecţiuni pentru care mulţi poate nu ar avea posibilitatea financiară să le facă în centre private, interesul pentru sănătatea lor îi face pe angajaţi să se simte valorizaţi la locul de muncă şi astfel productivitatea să crească, ceea ce reprezintă un câştig pentru toate părţile implicate.

„Pentru IMM-uri, sănătatea angajaților nu este doar un beneficiu, ci o condiție directă pentru funcționarea businessului. Spre deosebire de companiile mari, unde responsabilitățile pot fi redistribuite mai ușor, în firmele mici și mijlocii fiecare angajat are un rol critic. Absența chiar și temporară a unui specialist poate duce la blocaje operaționale, întârzieri în proiecte sau presiune suplimentară asupra echipei. Investiția în abonamente medicale și prevenție devine astfel o soluție pragmatică, nu doar un beneficiu extra. Ea contribuie la reducerea absenteismului, la menținerea productivității și la creșterea retenției angajaților, aspecte esențiale pentru stabilitatea unui business care operează deja într-un context economic volatil”, a mai declarat Laurențiu Giușcă.

MedLife susţine sănătatea angajaţilor din IMM-uri

MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, susține activ IMM-urile prin inițiative menite să ajute dezvoltarea lor și a angajaților. În acest sens, operatorul a lansat o campanie dedicată companiilor mici și mijlocii, care facilitează accesul angajaților la servicii medicale. Astfel, dacă angajatorii aleg pentru echipele lor unul sau mai multe dintre pachetele Start Silver, Start Gold și Start Platinum, beneficiază de 50% reducere, până pe 30 aprilie.

Pentru a accesa oferta, companiile trebuie să transmită solicitarea până la data de 16 aprilie 2026, prin formularul online sau prin e-mail, urmând ca semnarea contractului să fie realizată cel târziu până la 30 aprilie 2026. Contractul are o durată minimă de doi ani, iar oferta este disponibilă exclusiv companiilor care nu au deja un abonament MedLife activ și nu se cumulează cu alte promoții sau beneficii. Aceste abonamente medicale pentru angajați oferă acces la consultații, analize și servicii de prevenție în rețeaua de clinici și spitale MedLife.

„Într-un context în care accesul la servicii medicale poate fi uneori dificil sau costisitor, abonamentele medicale oferă predictibilitate și acces rapid, ceea ce face diferența. În plus, pe o piață a muncii competitivă, beneficiile de sănătate au devenit un diferențiator important. Angajații nu mai caută doar salariu, ci și siguranță și acces la servicii medicale de calitate. Astfel, prevenția începe să fie integrată treptat în strategia de business a IMM-urilor, nu doar ca beneficiu pentru angajați, ci ca element de sustenabilitate pe termen lung”, conchide Laurențiu Giușcă, corporate director MedLife.

***

