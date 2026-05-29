Sănătatea pielii şi părului la perimenopauză şi menopauză. Medicul dermatolog recomandă: „Stilul de viaţă sănătos este esenţial pentru o piele frumoasă după 50 de ani!”

O mare parte dintre femei se confruntă cu probleme dermatologice în perioada de perimenopauză, atunci când încep fluctuaţiile hormonale. Este momentul în care pielea începe să îşi piardă din elasticitate şi strălucire, iar firul de păr se subţiază. Toate aceste probleme se agravează şi mai mult la menopauză. Rutina de îngrijire folosită până atunci parcă nu mai funcţionează la fel, iar doamnele ajung să caute ajutor de specialitate. Dr. Andreea Moroianu, doctor în ştiinţe medicale şi medic specialist dermatolog în cadrul DermaLife Bucureşti, subliniază că sănătatea pielii şi a părului pleacă din interior şi că, dincolo de măsurile dermatologice, fiecare femeie trebuie să se gândească serios să îşi schimbe modul de viaţă într-unul cât mai sănătos pentru a fi afectată cât mai puţin de această perioadă.

Cum sunt afectate pielea şi părul de perimenopauză şi menopauză

Perioada de perimenopauză se poate instala cu mulţi ani înainte de intrarea propriu-zisă la menopauză. Începând cu vârsta de 35 ani apar treptat fluctuații hormonale care aduc foarte multe schimbări în viața femeilor. Odată cu instalarea menopauzei, procesul de afectare este din ce în ce mai accelerat. Pielea, cel mai mare organ din corp, are mult de suferit.

“Aceste schimbări vizează întregul organism şi se resimt inclusiv la nivelul pielii și al părului. Pentru modificările apărute la nivelul pielii, principalul vinovat este scăderea nivelului de estrogen, care se asociază cu o piele mai uscată, mai ternă, mai subțire, care se poate învineți cu usurinţă şi care se va rida mai ușor. În jurul vârstei de 50 de ani, ph-ul pielii se modifică, iar pielea devine mai sensibilă, mai reactivă, are tendință crescută de a dezvolta eczeme, iritații și totodată, crește posibilitatea de agravare a unor afecțiuni preexistente, cum ar fi rozaceea. Colagenul, care este principala proteină cu rol de suport al pielii, scade cantitativ dramatic în perioada menopauzei. Conform Academiei Americane de Dermatologie, aproximativ 30% din colagenul pielii se pierde în primii 5 ani după instalarea menopauzei, după care acest declin încetinește gradual și în următorii 20 de ani vom pierde aproximativ 2% din colagenul pielii anual”, a explicat medicul Andreea Moroianu.

Pierderea colagenului se traduce la nivelul pielii prin pierderea fermităţii, riduri mai accentuate, pori mai vizibili.

„Totodata variaţiile hormonale din perioada menopauzei pot cauza erupţii tip acnee la nivelul feţei, chiar la paciente care nu au avut până acum aceasta problema”, detaliază medicul.

Odată cu afectarea pielii, poate să apară şi afectarea părului. Acesta se răreşte şi se subţiază de la nivelul scalpului. Totodată, unele femei se pot confrunta cu apariţia dee fire de păr nedorite, inestetice la nivelul feţei, în zonele hormonal dependente, pe bărbie şi pe linia mandibulară.

„În rândul femeilor la menopauză, până la doua treimi dintre acestea prezintă cădere accentuată a parului, denumită în termeni medicali alopecie. Principala formă de alopecie este cea androgenetică, în care se observă subţierea treptată a firului de păr, percepută iniţial ca o lăţire graduală la nivelul cărării, urmată în faze mai avansate de o cădere difuză tot mai mare a părului din creștetul capului şi care lasă să se vadă scalpul în zona afectată”, explică medicul.

Căderea părului poate avea, însă, cauze multiple, care se pot asocia.

„Asta înseamnă că pe lângă forma clasică de cădere a părului, alopecia androgenetică, pot exista diverse alte cauze care întreţin căderea părului precum, anumite afecţiuni medicale autoimune, unele medicamente, stresul psihologic sau fizic, dar şi anumite carenţe, ca de exemplu carenţa de fier. Aşadar, recomand întotdeauna un consult dermatologic încă de la primele semne ale căderii părului pentru a putea beneficia de o investigare completă şi un tratament adecvat . Cu cât mai repede se începe tratamentul în aceste cazuri, cu atât mai bune rezultatele” subliniază dr. Moroianu.

Pentru alopecia androgenetică pot fi folosi diverse substanţe topice medicamentoase precum minoxidilul, suplimente alimentare specifice pentru fortifierea părului, dar şi proceduri minim invazive precum mezoterapia injectabilă cu diverse cocktail-uri de vitamine şi minerale, injectarea de plasmă proprie bogată în trombocite, aşa numita terapie vampir şi, in cazuri extreme, transplantul de păr.

In plus, multe femei, spune medicul, se confruntă cu tulburări de pigmentare, care devin de obicei mai pronunţate în această perioadă, în special în cazul pacientelor care au petrecut mult timp la soare fara a utiliza protectie solara.

„Există multiple tulburări de pigmentare care sunt provocate sau accentuate de expunerea neprotejată la soare ca de exemplu: lentiginele solare (pete pigmentare de vârstă), melasma sau poikilodermia civatte (o combinaţie de roseaţă cu hiperpigmentare care apare de obicei pe părţile laterale ale gâtului şi pe zona decolteului). Tratamentele combinate funcţionează cel mai bine pentru ameliorarea tulburărilor de pigmentare şi avem la dispozitie anumite tipuri de laser pe care le putem face în cabinet şi diverse combinaţii de creme depigmentante pe care pacientul le poate încerca acasă”, explica dr Moroianu.

Vizita la medicul dermatolog este deosebit de importantă în aceste cazuri pentru a stabili diagnosticul corect si planul de tratament personalizat adecvat.

“Cel puţin la fel de important pentru ameliorarea pigmentărilor şi menţinerea pe termen lung a rezultatelor este conduita ulterioară a pacientei faţă de expunerea la soare şi întelegerea necesităţii folosirii zilnice a cremei cu factor de protecţie”, subliniază specialistul.

Stilul de viaţă sănătos influenţează sănătatea pielii

Pentru ca tranziţia către menopauză să fie cât mai lină, medicul dermatolog atenţionează că adoptarea unui stil de viaţă sănătos, încă din jurul vârstei de 30-35 de ani, este deosebit de importantă. Tot ce facem pentru corpul nostru pentru a-i da o stare de bine se va reflecta şi la nivelul pielii: dieta echilibrată, somn, mişcare fizica regulata, gestionarea stresului.

„O dieta echilibrată, modelul dietei mediteraneene, bogată în legume, în cereale integrale, pește, fructe de mare, lactate fermentate, nuci, semințe, cu limitarea consumului de alimente ultraprocesate, zahăr şi derivate și cu un consum moderat de alcool este cea mai indicată. Această dietă trebuie să asigure o cantitate corespunzătoare de proteine care protejează împotriva îmbătrânirii, susțin menţinerea masei musculare şi ajută în procesul de vindecare al rănilor. Fibrele din alimente precum cerealele integrale, banane, ceapă, usturoi, etc. sunt de asemenea foarte importante fiind procesate de bacteriile bune din intestin în niște substanțe numite acizi grași cu lanţ scurt, care reduc inflamația în corp. O alimentație optimă trebuie să asigure, de asemenea, o cantitate corespunzătoare de vitamine și antioxidanți pe care le găsim în fructe și legume, de grăsimi esențiale, cum este omega 3 din pește, dar și de probiotice naturale care susțin sănătatea microbiomului intestinal. De exemplu, chefirul este o formă de probiotic natural extrem de bună”, a menţionat dr. Andreea Moroianu.

Aceasta a explicat faptul că pentru sănătatea pielii trebuie să ne asigurăm că avem un microbiom intestinal cât mai sănătos: „Microbiomul intestinal (totalitatea bacteriilor bune care se regasesc in intestin) e în strânsă legatură cu microbiomul de la nivelul pielii. Ele comunică prin diverse substanţe şi neurotransmiţători precum acizii graşi cu lanţ scurt, iar dereglarea microbiomului intestinal, denumită disbioza, poate agrava afecţiuni ale pielii precum psoriazisul sau dermatita atopică.

Somnul este şi el foarte important pentru sănătatea pielii. Insomnia cu care se confruntă multe femei în perioada perimenopauzei şi mai ales a menopauzei lasă amprente şi asupra tenului.

„În perimenopauză, nivelurile de progesteron scad adesea înaintea estrogenului. Nivelul scăzut de progesteron poate cauza probleme cu somnul, care impactează în timp şi calitatea pielii. Lipsa somnului poate afecta bariera cutanată şi dereglează procese precum producţia de colagen, vindecarea rănilor sau repararea celulară. În plus, duce la creşterea nivelului de cortizol în organism, hormon de stres care accelerează îmbătrânirea”, explică dr. Moroianu.

Pe lângă somn, exerciţiile fizice regulate ne ajută în lupta cu îmbătrânirea pielii.

„Muşchiul este organul longevităţii, iar activitatea fizică regulată, în special prin ridicare de greutăţi este o formă de activitate care ne ajută să ne păstram masa musculara pe măsură ce înaintăm în vârstă. La nivelul pielii, antrenamentele de forţă cu greutăţi au efect benefic prin reducerea inflamaţiei şi îmbunătaţirea expresiei genelor matricei extracelulare, reţeaua în care se îmbină colagenul elastină şi diverse alte glicoproteine care asigură rol de suport pielii. Practic, aceste antrenamente vor ajuta la îmbunătățirea integrității pielii, a elasticității și a grosimii dermului”, detaliază medicul.

În plus, gestionarea stresului este şi ea deosebit de importantă.

„Stresul și anxietatea cronică activează eliberarea de cortizol în exces, care creşte inflamația la nivelul pielii și accentuează degradarea colagenului, proteina noastră principală de structură. În plus, poate să reducă fluxul sanguin, să crească riscurile de pigmentare, să stimuleze producția de sebum. În timp, persoanele care sunt expuse la un stres cronic vor căpăta o piele cu aspect obosit, tern, care se ridează mai ușor și care îmbătrânește mai repede. De aceea, ca să avem o piele sănătoasă trebuie să ne îngrijim de tot corpul. Dacă ne bazăm doar pe rutina de skincare, dar nu dormim bine, mâncăm prost şi nu facem mişcare constant, atunci cu siguranță nu o să reușim să păstrăm o piele sănătoasă pe termen lung și nici după menopauză. Cred cu tarie ca frumuseţea vine din interior şi starea de bine a întregului organism se va reflecta şi la nivelul pielii. Cea mai buna măsura pe care o putem lua pentru noi în general ca să îmbătrânim frumos este adoptarea unui stil de viaţă sănătos” a explicat dr Moroianu.

Paşi esenţiali pentru ritualul zilnic de îngrijire al pielii

În ceea ce priveşte ritualul de îngrijire al pielii, acesta trebuie să includă zilnic cremă cu factor de protecţie solară, pentru că soarele are cel mai mare impact asupra imbătrânirii pielii. „Studiile arată că până la 80-90% din îmbătrânirea de cauză externă a feței este cauzată de expunerea neprotejată la radiaţiile ultraviolete”, explică medicul.

Cât despre creme si serumuri care îmbunătăţesc calitatea pielii afecatată de schimbările hormonale, acestea trebuie recomandate personalizat, de specialişti.

“Recomand ca doamnele să vină la medicul dermatolog ca împreună cu acesta să găsească cele mai bune soluţii pentru pielea lor. La menopauza, nevoile pielii se modifică din cauza schimbărilor hormonale, iar produsele pe care le-am folosit ani de zile s-ar putea să nu mai fie la fel de compatibile. În această perioadă, pielea devine mai uscată, mai sensibilă, mai reactiva şi se poate confrunta inclusiv cu erupții acneice” spune medicul.

Femei din aceeaşi categorie de vârstă prezintă afecţiuni diferite. Unele pot avea hiperpigmentari accentuate, altele riduri mai adânci, altele tenul foarte uscat si reactiv sau dimpotriva un ten seboreic, cu leziunie de acnee. De aceea evaluarea medicală şi personalizarea rutinei skincare este importantă. „Suntem unice şi îngrijirea pielii noastre trebuie să fie la fel”, declară specialistul.

Rutina de îngrijire a tenului nu trebuie să fie una foarte complicată.

Următorii paşi sunt esenţiali:

1.Curăţarea cu produse blânde, care să nu agraveze uscăciunea caracteristică tenului la menopauza,

2. Hidratarea cu creme care au la baza substante active precum acidul hialuronic intens hidratant, ceramidele pentru sustinerea bariere cutanate sau substantele antioxidante cum este vitamina C. „Vitamina C protejează împotriva agresiunilor din mediu si a stresului oxidativ, proveniți din surse precum poluarea si radiatiile ultraviolete, care pot duce la semne de îmbătrânire și aspect tern

3. Aplicarea zilnică a cremei de protecţie solară spf 50+ este estenţială pentru tenul matur pentru că împiedică accentuarea hiperpigmentărilor şi oferă protecţie împotriva fotoîmbătrânirii”, a precizat dermatologul.

În perioada menopauzei, această rutină de baza poate fi completată în funcţie de nevoile individualizate cu aplicarea unui ser înainte de crema hidratantă pentru a viza problemele specifice ale pielii care vin odată cu fluctuaţiile hormonale.

“Serul are o concentraţie mai mare de substante active si putem alege un astfel de produs cu ingrediente ce abordează mai multe probleme (de exemplu, un ser cu vitamina C pentru efectul antioxidant si uniformizarea tenului, care sa conțină și ingrediente hidratante). În plus zona ochilor, unde pielea este mult mai subţire şi semnele de îmbătrânire ale pielii pot fi mai accentuate necesită de multe ori o îngrijire suplimentară la menopauza, cu creme special formulate pe baza de cafeina, vitamina C sau retinol”, a completat dr. Moroianu.

Ingrediente minune pentru piele

Cât despre ingredientele care nu trebuie să lipsească din produsele de îngrijire, specialistul a menţionat anumite substanţe, care fac diferenţa, dacă sunt folosite corespunzător.

„În îngrijirea pielii, retinoizii topici sunt considerați standardul de aur pentru anti îmbătrânire. Aceştia accelerează reînnoirea celulelor, deblochează porii, exfoliază şi stimulează producţia de colagen la nivelul pielii. Cremele cu retinol şi derivaţi retinoizi regenerează practic pielea, având impact pozitiv major asupra ridurilor fine, porilor dilataţi, texturii pielii şi chiar împotriva acneei. Aceşti activi se aplică doar seara şi se introduc treptat în rutină, putând avea efecte adverse locale la primele aplicări precum uscăciune, roşeaţă, iritaţie sau mâncărime”, a explicat medicul.

În ceea ce priveşte suplimentele alimentare, dr. Moroianu atrage atenţia că acestea pot fi necesare în cazurile cu deficit constatant în urma analizelor de sânge, dar nu ar trebui niciodată să înlocuiască un stil de viaţă sănătos şi un regim alimentar echilibrat.

“Pentru sănătatea femeilor în perioada menopauzei, nivelele optime de vitamina D, calciu şi fier sunt esenţiale.

Pe măsură ce nivelul de estrogen scade riscul de fragilizare al oaselor, denumit osteoporoză, creşte. Calciul este important pentru menţinerea oaselor puternice, iar vitamina D ajută organismul să absoarbă și să utilizeze calciul. Printre alimentele bogate în calciu se numără produsele lactate, nucile, semințele și legumele cu frunze verzi, iar o dietă corectă şi echilibrată ar trebui să asigure necesarul zilinic de calciu. În ceea ce priveşte vitamina D, aceasta poate fi obţinută în prinicipal din alimentaţie, dar şi prin sinteza la nivelul pielii odată cu expunerea la soare.

Expunerea la soare este necesară pentru sinteza vitaminei D la nivelul tegumentului, fapt ce ridică un motiv de îngrijorare privind generarea unui deficit de vitamina D prin folosirea cremelor cu ecran solar. Deși în condiții experimentale, foarte strict controlate, producția cutanată de vitamina D este într-adevăr diminuată de aplicarea de creme fotoprotectoare, modul în care utilizăm aceste creme în viața de zi cu zi nu generează de obicei un deficit de vitamina D, menținerea unui nivel optim al acestei vitamine la nivelul organismului având legătură și cu alți factori, precum alimentaţia.

Cantitatea de vitamina D produsă prin expunerea neprotejată la soare este inconstantă și crește riscul de cancere cutanate, astfel încât autorităţi precum Asociația Americană de Dermatologie nu recomandă expunerea fără creme fotoprotectoare și sfătuiește păstrarea unei diete sănătoase, cu alimente bogate în vitamina D, combinată sau nu cu suplimente orale în funcție de particularitățile fiecăruia dintre noi”, explică medicul specialist.

Şi fierul este foarte important şi în ceea ce priveşte sănătatea pielii.

“Fierul este un mineral esențial pentru globulele roșii din sânge, care ajută la transportul oxigenului în tot corpul. Carenţa de fier afectează buna functţonare a întregului organism, de la funcția creierului până la capacitatea sistemului imunitar de a combate infecțiile, iar în ceea ce priveşte afecţiunile dermatologice poate să fie o cauză care să accentueze căderea părului. Femeile au nevoie de mai mult fier decât bărbații în perioada vieţii dinaintea menopauzei, când au menstruație, deoarece pierd fier prin sângele menstrual. După menopauză însă nevoile femeilor scad, iar necesarul zilnic de fier ar trebui să poată fi obţinut doar din alimentaţie în lipsa altor afecţiuni care să predispună la pierderea acestui mineral. Suplimentarea cu fier este indicată întotdeauna doar în urma efectuării unor analize de sânge care să indice un deficit clar, denumit anemie feriprivă”, a menţionat medicul dermatolog.

Suplimentele cu magneziu pot fi luate în considerare temporar pentru amelioarea tulburărilor de somn care pot apărea în perioada perimenopauzei şi a menopauzei.

„Magneziul activează sistemul nervos parasimpatic, care este responsabil pentru senzația de calm și relaxare şi ajută la pregătirea organismului pentru somn. Iar un somn bun înseamna şi o piele frumoasă şi sănătoasă pe termen lung” a conchis dr.Andreea Moroianu.

***

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe www.medlife.ro.

Articol susținut de MedLife