Șapte sfaturi de la specialiști pentru a putea face sport pe caniculă

Sportul în vreme de caniculă poate fi o provocare. Mai mulți experți citați de BBC explică în ce condiții exercițiile fizice pot fi făcute și când afară sunt temperaturi crescute.

Canicula și schimbările climatice ar putea pune în pericol sănătatea oamenilor pe termen lung, pentru că îi descurajează să facă mișcare, avertizează un studiu despre efectele climatice asupra activității fizice, citat de publicația britanică.

De ce oamenii obosesc mai repede pe caniculă

„Mersul pe jos, mersul cu bicicleta, sportul în aer liber și chiar activitățile de zi cu zi devin mai solicitante din punct de vedere fizic și mai puțin confortabile atunci când temperaturile sunt ridicate”, spune epidemiologul Christian García-Witulski, unul dintre autorii studiului, citat de BBC.

În timpul antrenamentului, mușchii se contractă și produc căldură. Organismul își reglează temperatura prin transpirație și redirecționarea sângelui către piele. Acest proces implică, însă, un compromis, pentru că același sânge este necesar și pentru a transporta oxigen către mușchi, explică directorul Centrului de Cercetare privind Căldura și Sănătatea din cadrul Universității din Sydney, Ollie Jay.

„Pielea, practic, fură sânge de la mușchi, iar aceștia primesc mai puțin oxigen”, simplifică el.

Problema este că dacă oamenii reduc activitatea fizică de fiecare dată când este prea cald pentru a face mișcare afară, acest lucru poate contribui la apariția unor riscuri pentru sănătate pe termen lung.

Există, însă, câteva metode recomandate de experți pentru continuarea activităților fizice.

Antrenamente dimineața devreme sau seara târziu

Cea mai eficientă schimbare pe care o pot face majoritatea oamenilor este să se antreneze atunci când temperaturile sunt mai scăzute, de exemplu dimineața devreme sau seara.

De asemenea, ajută dacă zona de antrenament este la umbră, pentru a nu fi expus direct razelor soarelui.

„Diferența de temperatură poate fi de 12-15 grade Celsius față de temperatura aerului din zonele la umbră”, spune Ollie Jay.

Nivelul de umiditate

Umiditatea este la fel de importantă. Principalul mod prin care organismul își reglează temperatura este prin evaporarea transpirației de pe piele, proces care contribuie la scăderea temperaturii corpului. Însă, în condiții de umiditate ridicată, transpirația se evaporă mai greu.

„Există mai multă umezeală în aer, iar astfel condițiile care favorizează evaporarea sunt diminuate”, explică Jay.

Viteza vântului are și el un rol important. Alergarea sau exercițiile fizice în spații închise, unde circulația aerului este redusă, cresc riscul de stres termic, pentru că organismul se răcește mai greu.

Antrenamente mai scurte sau mai puțin intense

„Uneori, o plimbare mai scurtă dimineața sau câteva exerciții ușoare în interior sunt mai sigure și mai realiste decât să încerci să respecți cu strictețe aceeași rutină”, spune García-Witulski.

Temperaturile ridicate cresc stresul termic asupra organismului. Oamenii obosesc mai repede, transpiră mai mult, pot avea amețeli sau senzație de disconfort, dorm adesea mai prost, iar mișcarea zilnică devine pur și simplu mai puțin atractivă și, în unele cazuri, mai puțin sigură, mai explică expertul.

Răcorirea eficientă a organismului

Când vine vorba despre metodele de răcorire a corpului, prima tentație este o pungă cu gheață pe anumite zone ale corpului. Experții citați de BBC explică, însă, că această metodă este ineficientă, pentru că acoperă o suprafață redusă a pielii.

O metodă mai eficientă este introducerea unor părți ale corpului, cum ar fi mâinile, în apă rece. O altă variantă este să torni direct apă rece peste corp.

„Dacă aplici apă pe suprafața pielii și aceasta se evaporă, practic obții același efect ca transpirația, fără ca organismul să fie nevoit să transpire”, explică Ollie Jay.

În mod similar, un prosop rece și umed, aplicat frecvent pe brațe, picioare și abdomen, poate ajuta.

Pre-cooling

Răcirea corpului înainte de a ieși din casă, cunoscut sub numele de „pre-cooling” este, de asemenea, de ajutor. Cercetările arată că reducerea ușoară a temperaturii corpului înainte de exerciții oferă o „marjă de siguranță” mai mare înainte ca mediul de afară să devină periculos.

„Dacă scazi ușor temperatura corpului înainte de a ieși la căldură, vei avea mai mult timp la dispoziție până să devină situația riscantă”, spun experții.

Acest lucru se poate face și prin consumul de apă foarte rece cu gheață zdrobită, care s-a dovedit că ajută la răcirea organismului și îmbunătățirea performanței în timpul exercițiilor fizice.

Corpul trebuie să se adapteze

Creșterea treptată a volumului de exerciții în condiții de căldură permite corpului să se obișnuiască cu mediul. Acest proces se numește „aclimatizare la căldură” și presupune adaptarea treptată la temperaturi ridicate în perioade de până la două săptămâni.

În general, după 7-14 zile de exerciții pe căldură, în mod regulat, temperatura corpului în repaus scade, rata de transpirație crește, iar volumul de plasmă din sânge se mărește, arată studiul.

Totuși, această adaptare trebuie făcută constant. „Dacă nu te expui la căldură, aceste adaptări vor dispărea”, spune Jay.

Evitarea epuizării

Deși decesele în urma exercițiilor fizice pe caniculă sunt rare, epuizarea termică devine din ce în ce mai frecventă, arată studiul citat.

Sportivii de performanță sunt predispuși chiar la un risc mai mare de șoc termic decât cei ce fac sport în mod voluntar, pentru că sunt deja obișnuiți să-și împingă corpul „dincolo de limitele biologice”, spune kinetoterapeuta Rebecca Stearns. Intensitatea efortului este principalul factor care crește temperatura internă a corpului.

De aceea, ea recomandă ca „ascultarea corpului și reducerea intenționată a ritmului să fie prima linie de apărare”.

„Cred că mesajul cel mai important este că ar trebui să încetăm să privim activitatea fizică drept ceva complet separat de schimbările climatice. Pe măsură ce valurile de caniculă devin tot mai frecvente, oamenii trebuie să se adapteze din ce în ce mai mult. Nu doar să decidă dacă fac sau nu mișcare, ci și când, unde și cum o fac”, concluzionează García-Witulski.

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