„Sărbătorile precipită totul.” Ce simptome digestive nu ar trebui ignorate după masa de Paște

Balonare, arsuri, greață sau dureri abdominale – sunt simptome care pot apărea chiar la câteva zile după excesele de la mesele de sărbătoare, iar pentru unii sunt mai mult decât o reacție trecătoare. Pot fi, de fapt, primul semnal că există o problemă digestivă care până acum a trecut neobservată, subliniază dr. Andrei Câmpean, medic specialist gastroenterolog în cadrul Centrului Medical de Excelență în Gastroenterologie MedLife din Târgu Mureș.

„Sărbătorile precipită totul“, a observat dr. Andrei Câmpean. Combinația de alimente bogate în grăsimi, alcool și, uneori, întreruperea tratamentelor pentru afecțiuni digestive creează un context favorabil pentru apariția sau agravarea simptomelor.

De ce reacționează organismul mai puternic după mesele de Paște

Masa tradițională de Paște este una dintre cele mai solicitante pentru sistemul digestiv. Carnea de miel, preparatele grase și grele, dulciurile concentrate și alcoolul pun presiune pe stomac, ficat și vezica biliară.

„În principal, mâncărurile bogate în grăsimi, mai ales carnea de miel, care este mai greu de digerat, combinate cu alcoolul, dar și fumatul sunt cele mai agresive pentru sistemul digestiv“, spune medicul.

Problema nu constă doar în mărimea porțiilor, ci și în combinația alimentelor. După o perioadă de post sau de alimentație mai ușoară, revenirea bruscă la mese bogate poate suprasolicita digestia. Chiar și pentru cei care nu au ținut post, excesul simultan de grăsimi, zahăr și alcool poate duce la simptome neplăcute.

De Sărbători pot ieși la iveală probleme ascunse

Pentru multe persoane, simptomele apărute după sărbători nu sunt doar consecința exceselor sau a combinațiilor prea complexe, ci semnul unei afecțiuni existente, dar până atunci „tăcute“.

„Există gastrite care evoluează cu simptome minime și care, în perioada sărbătorilor, se accentuează din cauza exceselor alimentare și a alcoolului“, explică dr. Câmpean. În astfel de cazuri, disconfortul poate deveni suficient de intens încât să determine pacientul să meargă la medic. Investigațiile – cum ar fi endoscopia digestivă sau ecografia abdominală – pot oferi indicii privind cauzele preexistente.

Aceeași situație apare și în cazul refluxului gastroesofagian sau al ulcerului gastric, ale căror manifestări se pot accentua după mesele copioase.

Durerile de fiere, printre cele mai frecvente după Sărbători

Multe dintre prezentările la medic după Paște au drept cauză colica biliară, mai ales la persoanele cu litiază biliară (pietre la fiere), chiar dacă nu au fost diagnosticate anterior.

„Alimentele bogate în grăsimi sunt un declanșator pentru durerea biliară. Grăsimile determină contracția vezicii biliare. Dacă există o piatră, aceasta poate bloca fluxul biliar și poate duce la creșterea presiunii și la apariția durerii“, explică medicul. Durerea apare, de regulă, în partea dreaptă a abdomenului (sub coaste), poate fi intensă și poate fi însoțită de greață, vărsături sau chiar febră. În unele cazuri, se poate complica cu colecistită acută (inflamația vezicii biliare), situație care necesită tratament antibiotic și uneori intervenție chirurgicală.

Complicația care necesită prezentare imediată la spital

Deși o complicație mai rară, pancreatita acută este una dintre cele mai grave situații care pot apărea după excese alimentare și consum de alcool. „Este o urgență medicală, cu durere intensă, care necesită prezentare imediată la spital“, subliniază gastroenterologul.

Chiar dacă nu este frecventă, asocierea dintre mese bogate și alcool crește riscul, mai ales la persoanele predispuse.

La ce să fie atenți cei diagnosticați deja cu afecțiuni digestive

Pentru cei care au deja un diagnostic precum gastrită, boală de reflux sau boli inflamatorii intestinale, perioada sărbătorilor poate însemna o agravare a simptomelor. „Unii pacienți întrerup tratamentul cu câteva zile înainte și apoi consumă alimente grase și alcool. Practic, anulează beneficiile obținute în urma tratamentului. Nu recomandăm oprirea tratamentelor. Pacienții ar trebui să urmeze schema prescrisă și să fie atenți la alimentație și consumul de alcool“, subliniază dr. Câmpean. Respectarea tratamentului este esențială mai ales în perioadele în care organismul este supus unor provocări suplimentare.

În cazul bolilor inflamatorii intestinale, situația este diferită. Pacienții bine informați și aflați sub tratament pot gestiona mai ușor alimentația, însă excesul poate provoca totuși disconfort, mai ales la cei aflați la începutul bolii sau fără un diagnostic clar, spune specialistul.

Suplimentele digestive sunt o soluție temporară, nu tratament

În perioada sărbătorilor, vânzările de suplimente digestive cresc semnificativ. Enzimele digestive, produsele pentru fiere sau medicamentele pentru arsuri sunt frecvent folosite pentru a combate simptomele. „Pentru simptome ocazionale, aceste suplimente pot fi utile. Dar dacă simptomele persistă sau reapar după oprirea lor, este recomandat un consult gastroenterologic“, avertizează medicul.

Cu alte cuvinte, ele pot atenua disconfortul pe termen scurt, dar nu rezolvă cauza. Persistența simptomelor este un semnal de alarmă care necesită investigații.

Fumatul și alcoolul agravează simptomele

Deși mai puțin discutat în context digestiv, fumatul are un impact direct asupra sistemului digestiv. „Particulele din fumul de țigară ajung în salivă, sunt înghițite și pot contribui la apariția gastritei sau a ulcerului. În plus, fumatul afectează ficatul și pancreasul, mai ales în combinație cu alcoolul“, explică medicul.

Alcoolul, la rândul lui, irită mucoasa gastrică, stimulează secreția acidă și poate agrava refluxul și inflamația.

Mesele „cu tensiune“ irită sistemul digestiv

Pe lângă alimentație, și contextul emoțional poate influența digestia. Sistemul digestiv este strâns legat de starea psihică, fiind adesea numit „al doilea creier“.

„Stresul cronic are un impact important asupra digestiei. În perioada sărbătorilor, efectul stresului ocazional este mai mic, dar dacă se suprapune peste stresul cronic, poate contribui la apariția simptomelor“, spune medicul. Mesele tensionate, conversațiile dificile sau graba pot duce la înghițirea aerului, mestecatul insuficient al alimentelor și la disconfort digestiv ulterior.

Când e nevoie să mergem la medic

Nu toate simptomele apărute după Paște sunt motive de îngrijorare. Dar există câteva situații în care consultul medical este recomandat:

simptomele persistă mai multe zile după revenirea la alimentația obișnuită;

durerea abdominală este intensă sau localizată (mai ales în partea dreaptă);

apar greață, vărsături frecvente sau febră;

arsurile sau refluxul devin constante;

simptomele reapar de fiecare dată după mese mai bogate.

„Dacă simptomele nu cedează sau reapar, este important să mergem la medic pentru investigații – analize de sânge, ecografie abdominală și, la nevoie, endoscopie“, recomandă dr. Câmpean.

***

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și face parte dintr-un demers amplu de informare și educare, dedicat prevenției și unui stil de viață sănătos, pe termen lung.

La MedLife, sănătatea este abordată cu atenție și responsabilitate, pornind de la nevoile reale ale fiecărui pacient. Deciziile medicale se bazează pe evaluări complexe, susținute de echipe multidisciplinare de medici buni și tehnologii de ultimă generație. Prin soluții moderne de diagnostic și tratament și, mai nou, prin expertiza în genomică și posibilitatea de identificare timpurie a riscurilor pentru boli comune sau asociate stilului de viață, MedLife își propune să ajute oamenii să aibă mai multă grijă de sănătatea lor.

Obiectivul este clar: prevenția activă și intervenția la timp, înainte ca problemele de sănătate să afecteze echilibrul și calitatea vieții. Pentru că sănătatea înseamnă mai mult decât absența bolii. Înseamnă energie, mobilitate și echilibru, la orice vârstă. MedLife investește constant în soluții care susțin o stare de sănătate durabilă și contribuie la o viață trăită bine, nu doar astăzi, ci pe termen lung.

Mai multe informații despre serviciile disponibile pot fi găsite pe https://www.medlife.ro/.

Articol susținut de MedLife