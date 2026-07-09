Scandal în Japonia pe tema rezistenței centralelor nucleare la cutremure. O companie este suspectată că a manipulat datele

Este posibil ca producătorul de energie nipon Chubu Electric Power să fi început să manipuleze datele privind rezistenţa la cutremure după ce un seism a provocat în 2009 şocuri peste limitele proiectate la un reactor al unei centrale nucleare din centrul Japoniei, a afirmat joi o sursă a agenţiei Kyodo, citată de Agerpres.

Dezvăluirea are loc după ce compania a recunoscut deja anul acesta că a început cel puţin din 2012 să selecteze datele favorabile pentru stabilirea standardelor de rezistenţă seismică pentru reactoarele 3 şi 4 de la centrala Hamaoka, pe care încerca să o repună în funcţiune.

Iniţial s-a crezut că manipularea datelor a început în contextul unor cerinţe mai stricte de siguranţă după dezastrul declanşat în 2011 la centrala din Fukushima de un cutremur urmat de tsunami. Sursa Kyodo susţine însă că practica respectivă ar putea să fie anterioară catastrofei.

În timpul unui cutremur cu magnitudinea de 6,5 din august 2009, reactorul 5 de la centrala Hamaoka din Omaezaki a fost supus unor şocuri seismice de câteva ori mai puternice decât s-au resimţit la reactoarele 1 şi 4, parţial peste limitele de rezistenţă proiectate. Reactorul respectiv s-a închis automat, iar compania încerca să îl redeschidă şi a început în acest scop să genereze date seismice şi să selecteze rezultatele favorabile, pentru a evita ca guvernul de la Tokyo să ceară măsuri suplimentare de rezistenţă la cutremure.

Autoritatea de Reglementare Nucleară niponă a afirmat recent că – potrivit unei surse externe – Chubu Electric a continuat să manipuleze date chiar şi după declanşarea anchetei în mai 2025.

Noile dezvăluiri afectează şi mai mult încrederea în siguranţa instalaţiilor nuclearo-electrice din Japonia.