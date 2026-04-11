Derapaj în ajun de Paște, la o zi după înmormântarea lui Mircea Lucescu, pe un stadion din România. „Mircea, ia-l și pe el”

O parte dintre suporterii echipei Steaua, cea din Liga a 2-a, s-au războit cu patronul FCSB, în timpul meciului pierdut cu Sepsi Sfântu Gheorghe, scrie Golazo.ro.

Sepsi a primit vizita celor de la CSA Steaua, în etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 2. Meciul s-a terminat cu victoria gazdelor, 2-0.

Suporterii din Peluza Sud Steaua au scandat momente în șir ceva absolut rușinos, susține Golazo.ro.

Ultrașii l-au implicat pe Mircea Lucescu, antrenorul care a murit marți.

În timpul meciului, din Peluza Sud Steaua s-a auzit: „Mircea, ia-l și pe Gigi!”.

La începutul partidei, organizatorii meciului, cei ai Sepsi, l-au omagiat pe Mircea Lucescu.

Foto: Sepsi OSK/Facebook