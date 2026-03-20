Scenariul Arabiei Saudite: Petrolul la 180 de dolari la sfârșitul lunii aprilie

Oficialii saudiți „prevăd” o creștere bruscă a prețurilor până la sfârșitul lunii aprilie, avertizând asupra unei recesiuni sau a unui colaps al cererii, scrie Wall Street Journal.

Într-unul dintre cele mai îngrijorătoare scenarii de la începutul războiului cu Iranul, oficialii saudiți estimează că prețurile petrolului ar putea crește până la 180 de dolari pe baril în următoarele săptămâni.

Acestea sunt cu siguranță niveluri care ar putea duce economia globală în recesiune.

Iar această perspectivă nu este doar un caz extrem. Potrivit unor surse citate de Wall Street Journal, „scenariul de bază” prevede acum că, dacă întreruperile de aprovizionare continuă, prețurile ar putea inițial să se îndrepte spre 150 de dolari, să ajungă la 165 de dolari și apoi chiar la 180 de dolari pe baril.

Piața este deja pe o traiectorie sinuoasă, în creștere. Cotația Brent, de referință pentru piața europeană, a crescut cu aproximativ 50% de la începutul conflictului la sfârșitul lunii februarie. Între timp, prețurile petrolului legate de Oman – un indicator cheie pentru exporturile din Orientul Mijlociu – au depășit 166 de dolari, reflectând presiunile imediate din regiune.

În spatele acestui curs exploziv se află atacurile succesive asupra infrastructurii energetice și, cel mai important, paralizarea aproape completă a Strâmtorii Hormuz — pasajul prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial. Atacurile asupra instalațiilor din Qatar, dar și asupra punctelor critice din Arabia Saudită, precum Yanbu la Marea Roșie, intensifică temerile privind penurii și mai mari.

De ce această creștere nu este o binecuvântare nici pentru producătorii de petrol

Totuși, pentru Riad, o astfel de creștere a prețurilor nu este neapărat o binecuvântare. Dimpotrivă, este un motiv de profundă îngrijorare. Din punct de vedere istoric, Arabia Saudită a evitat creșterile abrupte, deoarece acestea tind să ducă la instabilitate pe termen lung. Prețurile foarte mari ar putea determina consumatorii și întreprinderile să reducă consumul de energie sau să accelereze trecerea la alternative – un fenomen pe care analiștii îl numesc „prăbușirea cererii”.

Și mai imediat este riscul recesiunii. După cum subliniază analiștii, nivelurile de peste 150 de dolari acționează ca o „taxă” asupra consumatorilor și întreprinderilor. Creșterea costurilor combustibililor reduce consumul, reduce marjele afacerilor și, în cele din urmă, încetinește activitatea economică.

Primele semne sunt deja vizibile. În SUA, prețul mediu al benzinei se apropie de 4 dolari pe galon, în timp ce motorina a depășit 5 dolari, împovărând întregul lanț de aprovizionare – de la transportul alimentelor până la producția industrială. În Europa și Asia, creșterile sunt și mai pronunțate, economiile fiind presate atât de inflație, cât și de deprecierea monedelor lor față de dolar.

De la 150 de dolari totul se schimbă

Întrebarea critică pentru producători este cât de mult pot crește prețurile înainte ca cererea să înceapă să se „strice”. După cum notează traderii, 150 de dolari este punctul în care consumatorii încep să își schimbe comportamentul – de la reducerea călătoriilor la amânarea investițiilor.

În ciuda scenariilor sumbre, nimic nu este sigur. O dezescaladare a conflictului sau revenirea pe piață a unor volume suplimentare – de exemplu din țările aflate sub sancțiuni – ar putea reduce presiunea. Cu toate acestea, atâta timp cât criza persistă și fluxurile de energie rămân constrânse, piețele vor continua să anticipeze cele mai mari fluctuații.

Prețul petrolului la 180 de dolari nu mai este doar un scenariu extrem. Este o posibilitate pe care producătorii înșiși o iau în serios în considerare – și una care, dacă este confirmată, ar putea schimba radical economia globală.