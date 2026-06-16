Scenariul lansat de un cunoscut politolog după refuzul UDMR de a vota guvernul Veștea. „Spre comparație, PSD-ul o să ni se pară un munte de democraţie”

Politologul Andrei Ţăranu, profesor la SNSPA, evidenţiază un blocaj total pe scena politică după anunţul UDMR că nu intră la guvernare şi că recomandă aleşilor săi să nu voteze guvernul Veştea. În acest context, probabilitatea ca Adrian Veştea să ajungă la Palatul Victoria devine aproape nulă, scrie News.ro.

Țăranu avertizează că, dacă se va ajunge la alegeri anticipate din cauza incapacităţii de a forma un guvern, rezultatul ar putea fi catastrofal pentru stabilitatea democratică, oferind AUR o majoritate zdrobitoare

Actuala încercare de formare a guvernului sub conducerea lui Adrian Veştea pare să se îndrepte spre un eşec răsunător. În urma refuzului UDMR de a susţine această formulă, calculele parlamentare indică o lipsă cronică de voturi, transformând nominalizarea într-un simplu exerciţiu de imagine.

UDMR, „cuiul lui Pepelea” şi blocajul majorităţii

Conform politologului Andrei Ţăranu, poziţia UDMR de a recomanda votul împotrivă şi de a nu intra la guvernare anulează practic orice şansă de succes pentru premierul desemnat. Uniunea rămâne factorul decisiv fără de care nicio construcţie de centru-dreapta nu poate funcţiona.

„Şansele sunt mici, foarte mici. UDMR-ul era cheia, să spunem, era cuiul lui Pepelea, piatra din capul unghiului. Ei de acuma sunt cei care vor face majoritatea.”

Această situaţie a fost agravată de ceea ce Ţăranu numeşte o „greşeală diplomatică foarte proastă” a lui Adrian Veştea: deschiderea negocierilor cu Ana Maria Gavrilă înainte de a securiza un acord cu UDMR. Această mişcare a determinat Uniunea să îşi înăsprească poziţia şi să se distanţeze de propunere.

Imposibilitatea unui „guvern minoritar” şi lipsa legitimităţii

În pofida retoricii despre un guvern minoritar format din PNL şi USR, Andrei Ţăranu atrage atenţia că, matematic, acesta nu poate trece de votul Parlamentului fără sprijinul PSD. Mai mult, el pune sub semnul întrebării legitimitatea unor partide care se află pe locurile 3 (PNL), 4 (USR) şi 7 (UDMR) în ierarhia parlamentară de a pretinde controlul Executivului.

„Toată gluma asta cu guvern minoritar… de unde? Chiar şi guvernele minoritare tot trebuie să treacă printr-o majoritate parlamentară. Ori dacă PSD-ul nu votează, nu se face guvernul.”

Dilema Cotroceniului: Interesul naţional vs. frica de „eticheta PSD”

Preşedintele Nicuşor Dan se află într-o poziţie dificilă, evitând să propună un premier de la PSD – singura soluţie care ar putea atrage UDMR-ul şi ar asigura o majoritate stabilă, în viziunea lui Andrei Ţăranu. Această ezitare este pusă de opinia publică pe teama de a nu-şi înstrăina electoratul şi de a nu confirma acuzaţiile că ar fi devenit un „agent al PSD”. Totuşi, Ţăranu subliniază că rolul constituţional al şefului statului este de a servi toţi cetăţenii, nu doar propriul electorat.

„Democraţia electoralistă” şi riscul ca AUR să câştige majoritatea

Blocajul actual alimentează o antipatie profundă a cetăţenilor faţă de partidele mainstream, pe fondul unei inflaţii de 11%, al scăderii salariilor şi al creşterii taxelor locale, spune politologul care crede că, dacă se va ajunge la alegeri anticipate din cauza incapacităţii de a forma un guvern, rezultatul ar putea fi catastrofal pentru stabilitatea democratică, oferind AUR o majoritate zdrobitoare.

„Măsurătorile arată că sunt undeva între 46 şi 52% dintre cetăţeni care vor vota masiv împotrivă. PSD-ul o să ni se pară un munte de democraţie, un Everest al democraţiei liberale, pe lângă ce o să vină după nişte alegeri anticipate.”, spune Ţăranu.

Cu un guvern interimar pe care Andrei Ţăranu îl consideră limitat în gestionarea treburilor ţării, România riscă o perioadă de stagnare prelungită. Fără o revenire la negocieri pragmatice şi abandonarea „obsesiei pentru alegeri”, şansele de ieşire din impas sunt nule.