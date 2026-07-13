Scenariul UDMR pentru ieșirea din criză. Varianta cu mai multe guverne minoritare în serie

Președintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat, într-un interviu pentru Digi24, că o posibilă ieșire din criza politică ar fi mai multe guverne succesive, dintre care primul să fie „un guvern de armistițiu”.

„O majoritate confortabilă nu se poate găsi, este clar, fiindcă PNL și USR au câte o decizie că nu vor guverna împreună cu PSD. PSD nu votează un guvern din care nu face parte. Asta înseamnă că trebuie să ne gândim la guverne minoritare succesive”, a declarat Kelemen Hunor, la scurtă vreme după discuțiile pe care partidele din fosta coaliție s-au întâlnit cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Primul guvern ar fi cel „de armistițiu”, în care să se regăsească toate cele patru partide – PSD, PNL, USR și UDMR – și care să aibă un set minim de obiective: adoptarea legilor necesare finalizării PNRR și adoptarea bugetului pentru anul 2027.

„Și aici, am argumentat eu, i-ar ajuta pe colegii din PNL și din USR să pună în paranteză deciziile luate în congres și în forurile statutare vizavi de PSD, fiindcă în orice armistițiu, părțile beligerante pun în paranteză conflictul și încearcă să găsească o soluție pe termen lung. În orice variantă luăm astăzi, nu vom reuși să găsim o soluție confortabilă, o majoritate care să meargă până în 2028”, a spus liderul UDMR.

Guvern tehnocrat, înainte de alegeri

El nu crede că este fezabilă soluția unei guvernări minoritare PNL-USR-UDMR, fără să existe în prealabil „guvernul de armistițiu”.

„Aici nu e vorba de USR sau de UDMR, că se poate și fără noi, o majoritate dacă PSD și PNL sunt acolo, se poate și fără USR. Până când există hotărârea că ei nu vor să guverneze împreună, e greu de găsit o astfel de soluție, atunci mai degrabă mergem pe un guvern de armistițiu. Armistițiu înseamnă suspendăm deciziile și atacurile”, a spus Kelemen Hunor.

În această perioadă, partidele ar putea conveni chiar și asupra „rotativei” guvernamentale în care guvernul PNL-USR-UDMR și cel al PSD să se înlocuiască unul pe celălalt.

„Eventual, în ultimul an, în 2028, cu un guvern tehnocrat, unul care pregăteşte alegerile parlamentare şi administrează ţara, inclusiv organizează alegerile parlamentare în 2028. În orice variantă luăm, astăzi, nu vom găsi o soluţie confortabilă, o majoritate care să meargă până în 2028, trebuie să înţelegem acest lucru”, a detaliat liderul Uniunii.

Discuții fără rezultat la Cotroceni

Președintele Nicușor Dan i-a pus din nou față în față pe liderii fostei coaliții la masa negocierilor pentru o nouă discuție despre formarea noului Guvern. Discuția a avut loc în contextul în care președintele a primit două variante de premier dinspre partide – Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan – însă a declarat că nu îl va nominaliza pe niciunul, pe motiv că nu au asigurată majoritatea necesară de voturi.

Întâlnirea s-a încheiat fără a se contura o soluție pentru un nou guvern, potrivit surselor HotNews din partide.

Șansele pentru învestirea unui nou guvern până la finalul lui iulie sunt aproape excluse, au declarat pentru HotNews surse participante la discuții.