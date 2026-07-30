Schema de evaziune descoperită de Fisc, cu bani scoși prin mii de retrageri de la bancomate

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au descoperit un mecanism prin care patru firme din domeniul pazei și protecției au fraudat bugetul de stat cu peste 12,35 milioane de lei, folosind facturi false. Ancheta a fost trimisă procurorilor, iar verificările continuă la alte firme legate de aceeași rețea, spun oficialii Fiscului.

Cum a funcționat frauda, pe scurt

Cele patru companii aveau ca activitate principală servicii de pază – genul de firme care asigură agenți de securitate pentru magazine, depozite sau clădiri de birouri. Potrivit ANAF, ele erau controlate, de fapt, de aceiași oameni și funcționau ca un singur circuit, deși pe hârtie erau firme separate.

Mecanismul, arată ANAF într-un comunicat transmis joi, era următorul: firmele înregistrau în contabilitate facturi și documente pentru operațiuni care nu s-au întâmplat niciodată în realitate – furnizori „de hârtie”, fără activitate economică reală. Cu aceste facturi false, companiile puteau să scadă artificial suma pe care o datorau statului, atât la TVA, cât și la impozitul pe profit.

Practic, banii pe care firmele îi încasau de la clienții lor reali (magazine, firme care aveau nevoie de pază), erau scoși din companie și puși deoparte.

Banii, urmăriți până la bancomat

ANAF a urmărit traseul banilor și a constatat că sumele încasate de la clienți au fost retrase în numerar prin peste 6.600 de operațiuni, însumând peste 26 de milioane de lei.

Retragerile s-au făcut, de regulă, în tranșe de 4.000 de lei, de la bancomat — o metodă prin care se evită atragerea atenției pe care ar genera-o o singură retragere mare, și prin care devine mai greu de reconstituit cine a primit efectiv banii.

Cât a pierdut statul

Prejudiciul estimat până acum, de peste 12,35 milioane de lei, este împărțit astfel:

TVA neplătită: 8.374.516 lei

Impozit pe profit neplătit: 3.946.325 lei

Impozit pe venitul microîntreprinderilor: 32.948 lei

ANAF precizează că este vorba despre o sumă estimată până în prezent — controalele continuă și la alte firme legate de același circuit, așa că prejudiciul final ar putea crește.

Ce urmează

Cazul a fost trimis procurorilor (organele de urmărire penală), care vor decide dacă și cum vor fi trase la răspundere persoanele implicate. ANAF spune că își continuă verificările pentru a stabili întreaga amploare a schemei și pentru a recupera integral banii datorați bugetului.