Schimbare de ierarhie pe piața regională de artă în licitațiile Artmark din luna martie, care marchează și un nou record: peste 2,8 milioane de Euro

Moment de referință pentru piața de artă regională, după un adevărat tur de forță de licitații — la București, Zagreb și Sofia (24, 25, respectiv 26 martie). Casa A10 by Artmark raportează noi rezultate-record: vânzări de peste 2,8 milioane de Euro, cu multiple vârfuri (și de artist, și de piață), dar și cu o surpriză neașteptată: Nicolae Grigorescu devansat de un pictor bulgar!

Succesiunea acestor evenimente majore și rezultatele lor confirmă nu doar amploarea operațiunilor Artmark în Europa Centrală și de Est, ci și forța tot mai vizibilă a unei piețe regionale în plină consolidare.

Elementul-surpriză al sezonului de Primăvară 2026 pentru piața de artă regională îl reprezintă schimbarea de ierarhie la nivelul celor mai valoroase adjudecări. Dacă pictorul român Nicolae Grigorescu ne-a obișnuit până acum cu recorduri de vânzare, în seria licitațiilor Artmark din acest sezon cea mai bună adjudecare a sa a fost realizată cu pictura „Întoarcerea de la târg” — datată 1900 și vândută cu 150.000 de Euro, în vreme ce un artist bulgar, Zlatyu Boyadzhiev, a reușit cea mai impresionantă vânzare, cu pânza intitulată „Two Weddings” (realizată în 1970), care a fost cumpărată cu 280.000 de Euro. Opera lui Boyadzhiev devine, astfel, cea mai valoroasă pictură vândută vreodată pe piața bulgară. Lucrarea, un ulei pe pânză „de o forță compozițională remarcabilă” — potrivit criticilor de artă bulgari — a intrat în licitație cu o estimare inițială de 20.000–35.000 de euro, iar procesul de licitare, care a durat aproape 15 minute, a fost extrem de competitiv și dinamic, prețul crescând spectaculos.

Zlatyu Boyadzhiev – Two Weddings 1970

Aceasta nu este singura surpriză a sezonului! Din perspectiva unui observator al pieței de artă, relevant este și faptul că topul 5 al adjudecărilor din licitațiile de Primăvară 2026 reflectă o repoziționare regională clară, în care artiștii bulgari și croați câștigă o vizibilitate și o tracțiune tot mai puternice în rândul colecționarilor. Astfel, Nicolae Grigorescu rămâne singurul artist român prezent în acest clasament, pe celelalte trei poziții aflându-se bulgarul Ivan Milev (a cărui pictură prezentă în licitația din Sofia, „The Guardian”, a fost adjudecată cu 85.000 de Euro) și doi artiști croați — Vlaho Bukovac („Montenegrin Gusle Player”, 70.000 de Euro) și Miroslav Kraljević („Portrait of Dr. Franjo Dujmović”, 60.000 de Euro).

Această distribuție confirmă nu doar diversificarea interesului colecționarilor, ci și maturizarea accelerată a piețelor de artă din Bulgaria și din Croația — unde Artmark a devenit lider de piață încă de la inaugurarea sucursalelor, din toamna lui 2022. Astfel, cele două regiuni încep să concureze direct, la nivel valoric și simbolic, cu piața românească.

În România, rezultatele cumulate ale licitațiilor majore din luna martie conturează unul dintre cele mai solide momente din istoricul recent Artmark. Cu un total agregat de 1.660.290 de Euro și o rată medie de adjudecare de aprox. 83,5%, evenimentele confirmă interesul susținut pentru operele de patrimoniu și pentru marile nume ale artei românești. Performanța este cu atât mai relevantă cu cât reunește, într-un interval foarte scurt, atât vânzări de nivel muzeal, cât și o ofertă extinsă de piață, poziționând sezonul de Primăvară 2026 drept unul dintre cele mai puternice din istoricul Artmark pentru acest tip de licitații majore.

În afara pieței românești, rezultatele din Bulgaria și din Croația confirmă dinamica accelerată a regiunii. La Sofia, Licitația de Primăvară a atins 825.000 de Euro, cu o rată de adjudecare de 93%, devenind cea mai de succes licitație organizată de Artmark în Bulgaria până în prezent, într-un eveniment care a reunit 175 de participanți activi și a stabilit recorduri istorice de piață. La Zagreb, Licitația de Primăvară a totalizat aproximativ 325.000 de Euro, cu o participare puternică — peste 60 de ofertanți online și circa 100 de palete active — confirmând interesul în creștere pentru arta croată și regională și consolidând profilul internațional al acestor evenimente.

Miroslav Kraljević – Portrait of Dr – Franjo Dujmović (1912)

În ceea ce privește clasamentul celor mai bine vânduți artiști în licitațiile Artmark din luna martie din România, acesta confirmă forța segmentului de patrimoniu și interesul susținut al colecționarilor pentru numele majore ale artei românești. Rezultatele reunesc atât adjudecările spectaculoase din Licitația-eveniment „10 capodopere”, prima licitație Artmark privată, cât și performanțele din Licitația de Primăvară, conturând o imagine relevantă asupra artiștilor care au dominat piața în această lună. În fruntea topului se află maeștri istorici indispensabili oricărei discuții despre valoarea artei românești, dar clasamentul surprinde și prezențe care confirmă deschiderea pieței către modernitate, postbelic și chiar contemporan.

Locul I – Theodor Aman, „Hora de la Aninoasa” — 177.500 de Euro

Locul II – Nicolae Grigorescu, „Întoarcerea de la târg” (1900) — 150.000 de Euro

Locul III – Ștefan Luchian, „Trei frați” (cca. 1910) — 135.000 de Euro

Locul IV – Nicolae Tonitza, „Micuța tătăroaică (Rachiș-Ali)” — 93.000 de Euro

Locul V – Sabin Bălașa, „Cosmogonie” — 46.000 de Euro

Locul VI – Gheorghe Petrașcu, „Interior din atelierul artistului” (1941) — 45.000 de Euro

Locul VII – Ion Țuculescu, „Interior de atelier” (1946) — 40.000 de Euro

Locul VII – Ioan Andreescu, „Margine de sat” (cca. 1880) — 40.000 de Euro

Locul VIII – Theodor Pallady, „Narcise în vas albastru și tutun” (anii ’30) — 25.000 de Euro

Locul IX – Felix Aftene, „Flautul fermecat” (2025) — 17.000 de Euro

Locul X – Corneliu Baba, „Anemone” — 14.000 de Euro

Articol susţinut de A10 by Artmark