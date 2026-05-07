Schimbare importantă în diagnosticul cancerului de prostată. Medic: „Nu mai suntem nevoiți să facem biopsii «în orb»”

Cancerul de prostată este cel mai frecvent tip de cancer la bărbați în Europa, iar felul în care este diagnosticat s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Dacă până nu demult biopsia presupunea recoltarea „la întâmplare“ a mai multor fragmente de țesut, medicii putând doar să estimeze care este zona suspectă, în prezent, tehnologia le permite să vizualizeze leziunea și să o țintească direct, pentru un diagnostic precis. „Nu mai vorbim despre o procedură «în orb», ci despre una ghidată de imagine, în timp real“, explică dr. Dmitrii Grumeza, medic specialist urolog în cadrul Spitalului MedLife Medical Park. Tehnologia care face posibil diagnosticul mai precis al cancerului de prostată combină imagistica prin rezonanță magnetică (RMN) cu ecografia folosită în timpul biopsiei.

În mod clasic, diagnosticul cancerului de prostată se bazează pe mai multe etape: examen clinic, analize de sânge – în special PSA (antigen specific prostatic) – și metode imagistice. În prezent, RMN-ul multiparametric este considerat standardul de aur înainte de biopsie, explică dr. Grumeza.

Radiologul identifică și marchează pe imaginile RMN zonele suspecte. Acestea sunt apoi integrate într-un sistem care le suprapune peste imaginea ecografică obținută în timp real în timpul biopsiei. „Înainte, împărțeam prostata în mai multe zone și recoltam din fiecare, fără să știm exact unde este leziunea. Acum, în timpul procedurii, vedem pe ecran acele zone suspecte, colorate, exact acolo unde trebuie să recoltăm. Nu mai e nevoie să «ghicim» unde ar putea fi problema“, explică medicul.

Există și o metodă intermediară, numită biopsie „cognitivă”, în care medicul încearcă să reproducă mental poziția leziunii văzute pe RMN. Însă aceasta depinde mult de experiența operatorului și nu are aceeași precizie.

Tehnologia bkFusion-MRI-ultrasound folosește un sistem de tracking electromagnetic care urmărește poziția sondei ecografice cu o precizie milimetrică. Chiar dacă pacientul se mișcă sau poziția sa se schimbă, imaginile rămân corect aliniate, ceea ce scade riscul de a preleva țesut din afara zonei suspecte. În plus, software-ul adaptează automat imaginile RMN, realizate cu pacientul culcat pe spate, la poziția reală din timpul procedurii. În acest fel, se obține o biopsie mult mai precisă, pentru că medicul știe exact de unde recoltează.

Fiecare probă recoltată este înregistrată tridimensional, ceea ce permite revenirea în aceleași puncte la controale ulterioare, un avantaj important pentru pacienții diagnosticați cu leziuni suspecte și aflați în supraveghere activă.

Avantaje reale pentru pacienți: mai puține înțepături, diagnostic mai precis

Deși tehnologia din spatele procedurii este complexă, pentru pacient experiența rămâne aproape neschimbată. Biopsia se face în aceleași condiții ca înainte, fără disconfort suplimentar, în plus, durata este chiar mai scurtă. „Dacă înainte de acest ecograf procedura putea dura 15-20 de minute, acum se poate încheia în 5-7 minute, pentru că nu mai recoltăm din toată prostata, ci doar din zonele imagistic“, spune dr. Grumeza.

Un alt avantaj important este reducerea numărului de înțepături. În locul celor 10-12 fragmente recoltate „cartografic“, medicul poate extrage doar 2-3 probe din fiecare leziune suspectă. Studiile arată că biopsia realizată cu tehnologia bkFusion crește cu aproximativ 40% rata de detecție a cancerelor semnificative clinic, comparativ cu metoda clasică. În același timp, scade riscul de a diagnostica forme de cancer care nu ar fi afectat viața pacientului – o problemă frecventă în trecut, când mulți bărbați ajungeau să fie tratați agresiv inutil.

Un diagnostic mai precis înseamnă tratament mai corect

Cel mai mare avantaj al tehnologiei bkFusion constă în faptul că oferă posibilitatea unui diagnostic precis. „Diagnosticul corect schimbă complet abordarea. Nu mai operăm inutil și, în același timp, nu mai ratăm cazurile care ar trebui tratate“, spune dr. Grumeza. În ultimii ani, tot mai mulți pacienți sunt diagnosticați în stadii incipiente, inclusiv datorită screeningului și faptului că medicii de familie recomandă investigații atunci când este cazul. În multe situații, astfel se evită tratamentele agresive.

În locul intervenției chirurgicale imediate, unii pacienți pot intra în programe de supraveghere activă – monitorizare atentă, fără tratament, atât timp cât boala nu progresează.

De ce contează atât de mult momentul diagnosticului

Cancerul de prostată evoluează lent în multe cazuri, dar poate scădea speranța de viață dacă este descoperit târziu. „Astăzi vedem tot mai mulți pacienți care vin fără simptome, doar pentru controale de rutină, astfel că incidența cazurilor incipiente este mult mai mare”, spune dr. Grumeza. În trecut, existau situații în care unii pacienți erau operați fără a avea, de fapt, un cancer care le afectează semnificativ viața. Sau, dimpotrivă, cazuri în care boala era ratată și descoperită abia în stadii avansate. Evoluția tehnologiilor de diagnostic, inclusiv a biopsiei ghidate prin fuziune, a redus aceste riscuri, subliniază medicul urolog.

