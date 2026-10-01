Schimbări importante la stadionul pe care joacă Dinamo și FCSB în Superliga: „Primul lucru pe care îl văd cei care vin la meciuri”

Arena Națională, stadion considerat „acasă” de Dinamo și de FCSB în acest sezon, va suferi mai multe schimbări pentru a putea găzdui finala Europa League din 2028. Aici s-a mai disputat finala Europa League din 2012, una sută la sută spaniolă, Atletico Madrid – Athletic Bilbao 3-0.

Va fi un parteneriat între Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 2, iar protocolul de colaborare a fost votat în ședința de Consiliu General de miercuri. Anunțul a fost făcut azi, de Primăria Municipiului Bucureşti.

„Refacem parcul din jurul Arenei Naționale, împreună cu Primăria Sectorului 2! Protocolul de colaborare a fost votat în ședința de Consiliu General de ieri, la inițiativa primarului general Ciprian Ciucu.

Spațiul verde și aleile din jurul stadionului nu arată deloc bine. Sunt primul lucru pe care îl văd cei care vin la meciuri și evenimente. Așa că le reabilităm și modernizăm!

Noi vom pune la dispoziția Sectorului 2 toate actele și studiile necesare pentru amenajarea peisagistică.

Colegii de la Primăria Sectorului 2 se vor ocupa de lucrările efective: plantări și toaletări, alei refăcute, mobilier urban înlocuit, sistemul de irigații și gardul reparate. Tot ei se vor ocupa de curățenia în parc și de deszăpezire.

Arena Națională va găzdui finala UEFA Europa League în 2028. Așa că trebuie să arate perfect.

Pentru asta, ne-am asumat o serie de lucrări de reabilitare si modernizare a stadionului, printre care:

lucrări de proiectare și reparații la structură și acoperiș

înlocuirea ecranelor LED ale tabelei de marcaj (videocub)

lucrări de modernizare și upgradare a echipamentelor și sistemelor pentru broadcasting, transmisie TV și media”.

Gazonul de pe cel mai mare stadion al țării a fost schimbat complet toamna aceasta, după evenimentele extrasportive care au avut loc timp de 4 luni. A fost instalată o suprafață totală de 8.500 mp de gazon hibrid (natural și sintetic). Costurile de 2 milioane de lei au fost suportate de organizatorii de evenimente.

Stadionul poate fi închiriat pentru festivaluri și concerte cu sume cuprinse între 76.000 și 250.000 euro, în funcție de dimensiune, iar pentru meciuri de fotbal din campionatul intern cu 25.000 euro.

Întreținerea Arenei Naționale costă anual 30 de milioane de lei, bani plătiți din bugetul local.