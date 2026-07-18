Schimbări majore în clasamentul mărcilor auto în lume. Tesla depășește Mercedes-Benz, chinezii se confruntă cu scăderi mari

Considerată de unii specialiști o marcă premium, de unii analiști și jurnaliști doar o marcă de volum, Tesla continuă să rămână un veritabil fenomen al industriei auto. Revenirea puternică din acest an pe piețele internaționale a adus o nouă victorie pentru marca lui Elon Musk, reușind să depășească vânzările Mercedes-Benz, marca numărul doi în lume în acest segment, după ce în urmă cu doi ani depășea Audi.

Performanța Tesla se bazează pe un volum raportat de 838.149 de vehicule vândute în prima jumătate de an, reprezentând un avans de 16,3%, în timp ce marca germană cu sediul în Stuttgart a vândut 837.200 autoturisme, în scădere cu 7 procente față de anul trecut, relevă datele analizate de Profit.ro.

Schimbarea de locuri nu este singura în clasamentul global din primele șase luni ale anului, un interval marcat de o scădere a vânzărilor în ansamblu, în rândul celor mai mari 20 de companii auto din lume.

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