Schimbările climatice l-au lovit pe Guvernatorul BNR acolo unde-l doare mai tare: la inflație

Schimbările climatice, bolile plantațiilor și investițiile insuficiente au redus oferta de cafea și cacao, iar producătorii au transferat costurile în prețuri, au micșorat gramajele și au modificat rețetele, dar tot au majorat prețurile finale, care au crescut în România cu aproape 25% în martie 2026 față de martie 2025, arată datele INS.

Inflația s-a apropiat de două cifre (a fost 9,9%) și e posibil ca lunile următoare să treacă de pragul psihologic de 10%. Deocamdată, scenariul de bază al BNR este că anul se va închide cu o inflație de 4%, ceea ce e dificil de crezut.

Este a opta lună consecutivă în care indicele prețurilor de consum depășește pragul de 9% — un episod fără precedent în ultimul deceniu și fără echivalent printre statele membre ale Uniunii Europene.

De ce s-a scumpit cafeaua

Recoltele de cafea Arabica au fost afectate de secetă, îngheț și episoade meteo extreme în Brazilia, Columbia și Vietnam, reducând oferta globală.

Contractele futures pentru Arabica au urcat la maxime ale ultimilor zeci de ani (de ex. în 2025 în jur de 4 dolari/livră, +60% față de anul precedent), iar Robusta a atins la rândul ei maxime istorice.

Taxele vamale impuse de administrația Trump asupra cafelei din marile țări producătoare au perturbat fluxurile comerciale, au crescut costurile și au alimentat volatilitatea.

De ce se simte atât de tare la noi

România importă integral cacao și cafea, deci transmite aproape integral șocurile de pe bursele internaționale în prețurile de la raft.

Scumpirile globale s-au combinat cu creșterea TVA la 21%, eliminarea plafonării la energie și costuri mai mari de transport, ceea ce a amplificat prețul final plătit de consumatori.

Datele INS arată că în România cafeaua e cu circa 25–26% mai scumpă decât acum un an, iar cacao și cafeaua au crescut mai rapid decât media alimentelor.

Punctul de inflexiune a fost august 2025, când două șocuri simultane — liberalizarea prețurilor la energie și majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21% — au catapultat inflația de la 5,7% în iunie la 9,9% în doar două luni. De atunci, rata anuală nu a coborât sub 9%.

Ouăle au urcat cu 14,6%, fructele proaspete cu 14,2%, iar pâinea cu aproape 10%. În luna martie, legumele au adăugat un plus lunar de 2,3%, prelungind presiunile sezoniere.

Indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat pentru comparații europene, a consemnat o rată anuală de 9,0% în martie 2026 — în creștere față de 8,3% în februarie. Ecartul față de media zonei euro rămâne cel mai mare din UE.

Contextul macroeconomic rămâne dificil: economia a crescut anemic în 2025, a intrat în recesiune tehnică, iar deficitul bugetar se menține foarte ridicat.