Schoenherr asistă Electrocentrale Borzești într-o finanțare de 47 milioane EUR pentru un proiect eolian în România

Schoenherr a asistat Electrocentrale Borzești în legătură cu finanțarea de 47 milioane EUR acordată de Banca Comercială Română pentru construcția parcului eolian Gura Văii (CEE Onești), din județul Bacău. Cu o capacitate instalată de 49,8 MW, proiectul este primul din domeniul eolian dezvoltat de Electrocentrale Borzești, un joint venture între OMV Petrom și Renovatio Group, doi dintre cei mai importanți investitori din sectorul energetic românesc.

Printre serviciile oferite de Schoenherr s-a numărat asistența acordată clientului în legătură cu acest pachet de finanțare, care include un credit pe termen, o facilitate de TVA și o facilitate DSRF, acoperind etapele de dezvoltare, construcție și operare a parcului eolian pe o durată de 15 ani.

„Suntem mândri că am asistat Electrocentrale Borzești în această finanțare, care marchează primul proiect eolian al companiei dintr-un portofoliu de peste 1 GW de proiecte de energie regenerabilă”, a declarat Adina Damaschin, Partener, care a coordonat echipa Schoenherr implicată în această tranzacție.

„Obținerea unui pachet de finanțare de o asemenea amploare și complexitate a necesitat o colaborare strânsă între toate părțile implicate și consultanții acestora și dorim să mulțumim tuturor celor care au contribuit la finalizarea tranzacției. Așteptăm cu interes să continuăm dezvoltarea programului nostru mai amplu de energie regenerabilă”, a declarat Mihaela Aliman, Director Juridic și membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Borzești.

Electrocentrale Borzești dezvoltă un portofoliu diversificat de peste 1 GW de proiecte de energie regenerabilă, format din aproximativ 950 MW de proiecte eoliene și 70 MW de capacitate solară și de stocare, cu o valoare estimată a investiției totale de peste 1,3 miliarde EUR.

OMV Petrom este cea mai mare companie energetică integrată din Europa de Sud-Est, activă în explorarea și producția de țiței și gaze naturale, rafinare și comercializarea produselor petroliere, precum și în generarea de energie, cu un accent tot mai mare pe energia regenerabilă și soluțiile cu emisii reduse de carbon.

Renovatio Group este un grup energetic românesc independent de top, cu operațiuni semnificative în energie regenerabilă, tranzacționare de energie și dezvoltarea infrastructurii energetice.

Echipa Schoenherr care a asistat Electrocentrale Borzești în acest proiect a fost coordonată de Adina Damaschin (Partener) și le-a inclus pe Francesca Buta (Senior Attorney at Law) și pe Catrinel Ghinea (Attorney at Law).

Articol susținut de Schoenherr