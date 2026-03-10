Schoenherr asistă Enterprise Investors în investiția în 18GYM

Schoenherr a asistat Enterprise Investors în legătură cu investiția în 18GYM, una dintre cele mai importante rețele de săli de fitness din România. Tranzacția subliniază angajamentul Enterprise Investors de a susține afaceri cu potențial ridicat de creștere în regiune și marchează o mișcare strategică în sectorul de fitness din România, aflat în plină expansiune.

Echipa Schoenherr a oferit consultanță juridică Enterprise Investors pe parcursul tuturor etapelor acestei tranzacții de tip private equity. Finalizarea tranzacției este condiționată de parcurgerea procedurii de examinare a investițiilor străine directe și notificarea operațiunii de concentrare economică, aspecte care vor fi gestionate de echipa de dreptul concurenței, drept UE și comerț exterior a firmei.

„Suntem încântați să fi asistat Enterprise Investors în cadrul acestei tranzacții,” a declarat Mădălina Neagu, partener, care a coordonat echipa Schoenherr implicată în această tranzacție. „Experiența solidă a echipei noastre ne-a permis să oferim consultanță juridică integrată, adaptată complexității acestei tranzacții.„

Enterprise Investors este unul dintre cei mai importanți actori din sectorul private equity din Europa Centrală și de Est, activă din 1990, cu zece fonduri lansate, 2,4 miliarde EUR investite în 162 de companii și 142 de ieșiri din investiții finalizate.

18GYM este una dintre cele mai importante rețele de săli fitness din România. Compania a înregistrat o creștere rapidă, susținută de deschiderea de noi cluburi și de un aflux puternic de membri.

Echipa Schoenherr ce a asistat Enterprise Investors a fost coordonată de Mădălina Neagu (Partner) și i-a inclus pe Mihaela Popescu (Managing Attorney at Law), Alina Cristea (Senior Attorney at Law), Ștefan Popa (Attorney at Law) și Laura Buzatu-Teodorescu (Senior Attorney at Law). Aspectele juridice de dreptul concurenței și cele privind examinarea investițiilor străine directe vor fi acoperite de Georgiana Bădescu (Partner), Darius Trușculete (Senior Attorney at Law) și Mihaela Anghel (Attorney at Law).

