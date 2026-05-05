Schoenherr asistă Otokar în achiziția companiei românești de apărare Automecanica

Schoenherr a asistat Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ în achiziția unui pachet majoritar în compania românească de apărare Automecanica, la o valoare a tranzacției de 85 milioane EUR. Prin această achiziție, Otokar își consolidează prezența în România.

Echipa Schoenherr a asigurat asistență juridică integrală de partea cumpărătorului în toate etapele tranzacției, inclusiv până la momentul semnării. Finalizarea tranzacției rămâne condiționată de obținerea aprobării autorității de concurență și de parcurgerea procedurii de verificare a investițiilor străine directe în România. Proiectul a beneficiat de expertiza multidisciplinară a avocaților firmei din ariile de practică drept societar/M&A, apărare, concurență, dreptul UE și comerț extern, imobiliare și dreptul muncii, în strânsă colaborare cu echipa de consultanță fiscală a firmei.

„România se afirmă în continuare ca destinație strategică pentru investițiile în sectorul apărării. Achiziția Automecanica de către Otokar reprezintă un moment de referință în consolidarea acestui trend, reflectând dinamica pieței regionale de M&A,” a declarat Mădălina Neagu (Partener), care a condus echipa Schoenherr ce a oferit consultanță în cadrul acestei tranzacții.

„Având în vedere colaborarea anterioară cu Otokar în cadrul procedurii de achiziție publică de vehicule blindate ușoare din România, finalizată cu succes, ne onorează să continuăm acest parteneriat și să îi sprijinim în demersul de dezvoltare și consolidare a capacităților locale de producție,” a declarat Iustin Armașu (Partener), care co-coordonează practica de apărare a firmei.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ este o companie turcă specializată în producția de vehicule comerciale și echipamente militare. Otokar a câștigat o licitație pentru furnizarea de vehicule blindate ușoare tactice cu roți 4×4 către Ministerul Apărării Naționale din România.

Automecanica este o companie din industria de apărare cu facilități de producție în Mediaș, România.

Echipa Schoenherr care a consiliat Otokar a fost condusă de Mădălina Neagu (Partner) și Iustin Armașu (Partner) și a inclus pe (Senior Attorney at Law), Mihaela Popescu (Managing Attorney at Law), Alina Cristea (Senior Attorney at Law), Andrea Gal (Managing Attorney at Law), Iulia Giurgea (Attorney at Law). Aspectele privind autorizarea concentrării economice și verificarea investițiilor străine directe (ISD) au fost coordonate de Georgiana Bădescu (Partner), cu sprijinul Cristianei Manea (Managing Attorney at Law). Componenta imobiliară a tranzacției a fost gestionată de Sebastian Guțiu (Office Managing Partner), asistat de Claudiu Stan (Managing Attorney at Law) și George Șopîrlă (Attorney at Law). Aspectele de dreptul muncii au fost asigurate de Mara Moga-Paler (Partner), cu contribuția Giuliei Tabacaru-Nazarie (Attorney at Law). Consultanța fiscală aferentă tranzacției a fost furnizată de echipa dedicată a firmei, sub coordonarea Adrianei Stoian (Head of Tax).

Articol susținut de Schoenherr