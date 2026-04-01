Schoenherr asistă Raiffeisen în achiziția Garanti BBVA Group Romania, în valoare de 591 milioane Euro

Schoenherr a asistat Raiffeisen Bank International AG și Raiffeisen Bank SA („Raiffeisen”) în achiziția de către Raiffeisen Bank SA a 100% din acțiunile Garanti BBVA Group Romania (Garanti Bank SA și divizia de leasing Motoractive IFN SA) de la subsidiarele Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA). Tranzacția va consolida poziția Raiffeisen pe piața bancară din România, Raiffeisen Bank SA urmând să devină a treia cea mai mare bancă din România după totalul activelor, pe baza cotelor de piață din prima jumătate a anului 2025.

Echipele de Banking & Finance și Corporate/M&A ale Schoenherr i-au acordat asistență juridică cumpărătorului pe parcursul tuturor etapelor acestui proiect. Finalizarea tranzacției este supusă obținerii aprobărilor din partea autorităților de reglementare și este estimată pentru trimestrul al patrulea al anului 2026. Echipa de Competition, EU & Foreign Trade a firmei va acorda asistență juridică în legătură cu notificarea operațiunii de concentrare economică și examinarea investițiilor străine directe.

„Ne bucurăm că am asistat Raiffeisen în această achiziție de importanță strategică.” – a declarat Matei Florea (Partner), coordonatorul practicii de Banking & Finance a Schoenherr și al echipei de proiect în cadrul acestei tranzacții.

„Felicitări părților. Le mulțumim tuturor celor implicați în această tranzacție de anvergură pentru cooperarea impecabilă.” – a declarat Mădălina Neagu (Partner), care a coordonat aspectele de Corporate/M&A ale tranzacției.

Raiffeisen Bank International AG este un grup bancar de referință în Europa Centrală și de Est, cu o poziție solidă de capital, care urmărește creșterea atât organic, cât și prin achiziții pe piețele sale principale. Raiffeisen Bank SA, una dintre cele mai mari bănci din România, a raportat active totale de 17,5 miliarde Euro la sfârșitul anului 2025, deservind 2,3 milioane de clienți.

Garanti BBVA Group Romania, subsidiară a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), cuprinde Garanti Bank SA și divizia de leasing Motoractive IFN SA. La sfârșitul anului 2025, Garanti Bank SA a raportat active totale de aproximativ 4 miliarde Euro și a deținut o cotă de piață de circa 2% în sectorul bancar din România.

Echipa Schoenherr care a asistat Raiffeisen în cadrul acestei tranzacții a fost coordonată de Matei Florea (Partner) și Mădălina Neagu (Partner) și i-a inclus pe Katerina Kaloyanova-Toshkova (Attorney at Law), Silviu Lazăr (Senior Attorney at Law), Narcisa Oprea (Partner), Veronica Das Alexeev (Managing Attorney at Law), Cristina Tudoraș (Senior Attorney at Law), Alina Cristea (Senior Attorney at Law), Mihaela Popescu (Managing Attorney at Law) și Catrinel Ghinea (Attorney at Law). Aspectele legate de notificarea operațiunii de concentrare economică și examinarea investițiilor străine directe vor fi coordonate de Georgiana Bădescu (Partner), împreună cu Darius Trușculete (Senior Attorney at Law) și Teodora Burduja (Attorney at Law).

