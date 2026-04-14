Schoenherr asistă Renalfa în achiziția centralei fotovoltaice Horia 2

Schoenherr a asistat Renalfa Power Clusters („Renalfa”) în legătură cu achiziția Horia 2, o centrală fotovoltaică cu o capacitate instalată de 365 MWp, amplasat în județul Arad. Horia 2 face parte din clusterul Horia-Arad, un ansamblu energetic integrat care reunește și un proiect de stocare a energiei în baterii (BESS), preluat recent de Renalfa în cadrul unei tranzacții distincte, precum și capacități suplimentare aflate în curs de dezvoltare, menite să contureze un proiect energetic de referință.

Schoenherr a acordat asistență juridică de partea cumpărătorului pe întreaga durată a tranzacției, de la faza de due diligence până la closing, inclusiv în ceea ce privește procedura de screening al investițiilor străine directe.

„Felicitări echipei Renalfa Power Clusters pentru finalizarea acestei tranzacții,” a declarat Monica Cojocaru, Partener, care a coordonat echipa Schoenherr România. „Prin această achiziție, clusterul Horia-Arad dobândește capacitatea de a furniza servicii importante pentru rețeaua energetică națională – servicii care până acum erau specifice exclusiv centralelor termoelectrice. Suntem bucuroși că am contribuit la realizarea unei tranzacții cu un impact atât de important pentru tranziția energetică din România.„

Renalfa Power Clusters este un joint venture între grupul de investiții în energie curată și e-mobilitate Renalfa Solapro Group, cu sediul la Viena, și societatea de administrare a investițiilor RGREEN INVEST, cu sediul la Paris, prin intermediul fondurilor de capital INFRAGREEN. Renalfa Solapro Group este o companie de investiții integrată vertical, activă în domeniul energiei verzi și al mobilității electrice în Europa de Est.

Echipa Schoenherr care a asistat Renalfa în această tranzacție a fost coordonată de Monica Cojocaru (Partner) și i-a inclus pe Mădălina Mitan (Partner), Simona Lehniuc (Managing Attorney at Law), Vlad Cordea (Managing Attorney at Law) și Laura Buzatu-Teodorescu (Senior Attorney at Law). Aspectele legate de screening-ul investițiilor străine directe au fost gestionate de Darius Trușculete (Senior Attorney at Law), cu sprijinul Berthei Zidaru (Associate).

Articol susținut de Schoenherr