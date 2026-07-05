Scumpire la țigări. Ajung și la 33,5 lei pachetul – LISTĂ

Pachetele de țigări comercializate de cel puțin doi dintre primii trei producători autohtoni, British American Tobacco (BAT) și Japan Tobacco International (JTI), s-au scumpit la finalul lunii iunie și începutul lunii iulie cu un leu, relevă datele analizate de Profit.ro.

Prima companie care a efectuat majorări de prețuri a fost BAT, pe 22 iunie. Astfel, un pachet de Kent 100 și unul de Lucky Strike Red au ajuns la 32,5 lei.

Pall Mall Blue costă 31,5 lei, iar sortimentele de Dunhill, majoritatea 33,5 lei.

Pe 1 iulie a scumpit țigările și JTI. Citește integral pe Profit.ro