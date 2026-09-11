Se bate Rapid la titlu? Răspunsul lui Daniel Pancu: „Nici nu m-ați crede”

Daniel Pancu, antrenorul echipei Rapid București, a prefațat meciul cu FC Voluntari, din etapa a noua a SuperLigii.

„Voluntari are câțiva jucători care pot face diferența în atac. Totuși, aș prefera să evităm un gol în ultima fază (cum s-a întâmplat în meciul cu Oțelul, câștigat de giuleșteni cu 1-0).

Încă nu avem un joc care să poată fi analizat foarte bine. Suntem în faza experimentelor și a cunoașterii jucătorilor. Sunt surprize etapă de etapă, dar am câștigat pe final datorită spiritului.

Avem două jocuri pe teren propriu (n.r. – cu FC Voluntari și FC Argeș) și ar trebui să profităm de acest lucru, pentru că suntem favoriți la victorie. Noi nu putem să tratăm decât la victorie toate jocurile”, a spus Pancu, potrivit golazo.ro.

Daniel Pancu: „Luptăm pentru a fi campioni”

Tehnicianul a vorbit și despre lupta pentru titlul din Superliga. Discursul lui Pancu a fost diferit de cel al lui Nuno Campos, care a spus că Dinamo nu are ca obiectiv câștigarea campionatului în acest sezon.

„Plecăm cu un handicap. Craiova este principala favorită, dar asta nu înseamnă că Rapid nu poate fi campioană. Trebuie doar să recunoaștem niște lucruri obiective. Sunt lucruri construite în timp acolo.

Când vom rămâne între noi, în play-off, undeva se va face diferența, dar asta nu înseamnă că nu putem fi campioni anul acesta. Doar că este foarte greu. Eu spun ce vreau eu, pentru că obiectivul meu îl știți, este în contract.

Luptăm pentru a fi campioni, doar că, dacă ne comparăm cu echipa campioană, care joacă în cupele europene și acumulează foarte multă experiență, diferența este mare. Nici nu m-ați crede (n.r. – dacă ar spune că nu se luptă la titlu)”, a mai declarat antrenorul Rapidului.

După primele opt etape, Rapid se află pe locul 2 în Superliga, la două puncte în spatele liderului Dinamo.