Se fac înscrieri la seminarele online ANAF din august 2026: Închirieri prin Booking și Airbnb, depunerea Formularului 177 și altele

ANAF a publicat și lista celor 8 seminare online la care contribuabilii se pot înscrie în luna august 2026, pe listă regăsindu-se teme precum: impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți sau tratamentul fiscal al veniturilor obținute din închirierea pe termen scurt a camerelor situate în locuințe proprietate personală.

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