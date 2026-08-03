Se închide temporar un important aeroport folosit masiv de români și unde zboară Wizz și Ryanair

Un proiect de modernizare de 50 de milioane de euro închide un nod aerian vital timp de 11 săptămâni. Peste două milioane de pasageri vor fi afectați de această decizie, potrivit Politico.eu.

Aeroportul Bruxelles Sud Charleroi, al doilea cel mai aglomerat aeroport din Belgia și principalul nod aerian al țării pentru companiile aeriene low-cost, va fi închis în perioada 15 august 2028 – 31 octombrie 2028.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții aeroportului într-un e-mail oficial: „O renovare completă a singurei piste a aeroportului Charleroi (care are o durată de viață estimată la 25 de ani), împreună cu alte lucrări majore de modernizare a infrastructurii, a fost programată de SOWAER (n.r. Compania de Infrastructură Aeroportuară) pentru a doua jumătate a anului 2028”.

„Pentru a reduce la minimum durata totală a întreruperii, diversele proiecte de construcție vor fi derulate simultan”, a adăugat aeroportul, precizând că „acest lucru va necesita o suspendare temporară a traficului aerian pe durata lucrărilor”.

Postul public belgian RTBF a relatat că lucrările vor costa aproximativ 50 de milioane de euro.„Aceste investiții au scopul de a asigura siguranța pe termen lung, performanța operațională și atractivitatea aeroportului”, a declarat administrația aeroportului.

Închiderea aeroportului stârnește îngrijorare pentru companiile aeriene, dar și în rândul sindicatelor, care se tem că traficul de pasageri s-ar putea să nu revină la nivelurile de dinaintea închiderii odată cu redeschiderea aeroportului.

Peste două milioane de pasageri, lăsați la sol

Cifrele oficiului belgian de statistică Statbel arată că 11,2 milioane de pasageri au tranzitat aeroportul Charleroi în 2025. Prin urmare, o blocare a zborurilor timp de 11 săptămâni va da peste cap planurile a peste 2 milioane de călători.

Situat la aproximativ 70 de kilometri sud de Bruxelles, aeroportul din Charleroi este deservit în principal de Ryanair, urmat de compania aeriană low-cost maghiară Wizz Air și de compania turcă Pegasus Airlines.

Cea mai afectată companie aeriană va fi, de departe, Ryanair. Transportatorul low-cost reprezintă peste 80% din traficul total de la Charleroi și operează între 660 și 670 de zboruri pe săptămână către 114 destinații din peste 26 de țări. De asemenea, compania aeriană are peste 10 aeronave staționate permanent la aeroport, potrivit Daily Express.

Wizz Air, a doua cea mai mare companie aeriană a aeroportului, va înregistra, de asemenea, perturbări semnificative. Aceasta operează între 45 și 50 de zboruri pe săptămână, deservind până la 16 destinații din Europa Centrală, de Est și de Sud.

Împreună, Ryanair și Wizz Air reprezintă aproape 95% din traficul anual de pasageri al aeroportului.

Unii experți estimează că peste 7.300 de zboruri Ryanair și peste 500 de zboruri Wizz Air ar putea fi afectate pe durata închiderii de 11 săptămâni.

De asemenea, este de așteptat ca și alte companii aeriene care operează de la Charleroi, printre care Pegasus Airlines, Air Corsica și Volotea, să fie afectate pe durata lucrărilor.

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