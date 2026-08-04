Secarea Dunării scoate la suprafață slăbiciunile economiei României, arată o analiză a unei mari bănci

Nivelurile record de apă de pe Rin arată că riscurile climatice nu mai reprezintă șocuri excepționale pentru lanțurile de aprovizionare altfel previzibile. După cum arată experiența Germaniei , principalele căi navigabile sunt mai mult decât simple rute de transport; ele sunt factori care facilitează activitatea industrială. Pe Dunăre, România se confruntă cu un test al sistemului său energetic, al industriei și al infrastructurii comerciale, arată ING Bank într-o analiză publicată marți.

La Baziaș, unde Dunărea intră în România, debitul râului a scăzut la 1600 de metri cubi pe secundă pe 31 iulie, comparativ cu o medie normală din iulie de 4700 de metri cubi. De atunci, a scăzut și mai mult la 1500 de metri cubi. Transportul maritim a fost parțial perturbat, irigațiile restricționate, iar mai multe servicii de feribot au fost suspendate. De asemenea, autoritățile au fost nevoite să gestioneze nivelurile rezervoarelor pentru a conserva apa de răcire pentru centrala nucleară de la Cernavodă.

Izolat, nivelurile scăzute ale râurilor ar reprezenta probabil un șoc gestionabil. Ceea ce conferă episodului actual o importanță macroeconomică este momentul în care a avut loc.

România a intrat în a doua jumătate a anului 2026 cu o economia stagnantă, cu o producție industrială în declin prelungit și cu inflația ridicată.

Ne așteptăm ca PIB-ul să se contracte cu 0,5% în acest an, după o creștere de doar 0,7% în 2025, arată ING, în analiza asumată de economistul șef al ING România, Valentin Tătaru. Cu cifre atât de slabe, nu există aproape nicio rezervă ciclică pentru a absorbi un alt șoc al ofertei.

O urgență energetică cu o istorie lungă

Cea mai rapidă presiune a venit din partea energiei electrice

Cernavodă furnizează în mod normal aproximativ o cincime din energia electrică a României. Deoarece nivelurile Dunării au scăzut sub pragurile necesare pentru operațiunile de răcire, unul dintre cele două reactoare ale centralei a fost deconectat de la rețea. Ulterior, guvernul a declarat stare de urgență la nivel național pentru luna august și a alocat fonduri pentru lucrări temporare de redirecționare a apei către reactorul rămas în funcțiune. Pe 3 august, armata româna a folosit explozii controlate pentru a îndepărta o formațiune stâncoasă care obstrucționa lucrările necesare.

Explozii controlate pentru a îndepărta o formațiune stâncoasă nu ar trebui confundate cu o strategie energetică

Exploatarea rocilor din albia unui râu poate menține un reactor în funcțiune încă câteva zile, dar nu creează o nouă capacitate de generare, nu consolidează interconexiunile transfrontaliere și nu accelerează dezvoltarea stocării. Guvernul a recunoscut că capacitatea limitată de interconectare cu Europa Centrală și de Vest reduce capacitatea României de a acoperi deficitul prin importuri.

Seceta scoate la iveală un adevăr și mai inconfortabil. Măsurile de urgență actuale ale României abordează nu doar o vară extremă, ci și decenii în care investițiile esențiale în energie au fost amânate, reproiectate sau lăsate în stadiul de planificare.

Țara are un mix energetic relativ echilibrat, combinând energia hidroelectrică, nucleară, combustibili fosili, eoliană și solară.

Cu toate acestea, diversitatea tehnologiilor nu înseamnă întotdeauna diversitatea riscurilor.

Răcirea nucleară, producția hidroelectrică, transportul fluvial și anumite părți ale agriculturii depind toate de același sistem de apă din ce în ce mai nesigur.

Tranziția energetică a progresat inegal.

Capacitatea solară, inclusiv cea a prosumătorilor, a crescut rapid, dar producția flexibilă, stocarea și interconexiunile mai puternice nu s-au extins în același ritm. Planurile pentru noi unități nucleare, modernizarea reactoarelor, producerea de gaze și modernizarea rețelei există de ani de zile.

Prin urmare, criza actuală este parțial șoc climatic și parțial deficit de implementare. Lucrările inginerești improvizate de astăzi compensează, în esență, deciziile de investiții ratate ieri.

Din perspectiva macroeconomică, principalul canal de transmisie nu este neapărat o penurie fizică prelungită de energie electrică.

Este vorba despre efectul prețului și al încrederii. Atunci când oferta stabilă de energie nucleară scade, exact în timp ce energia termică împinge cererea mai sus, România trebuie să se bazeze mai mult pe importuri și pe producția internă la costuri mai mari. Acest lucru adaugă presiune asupra marjelor și amenință o nouă rundă de propagare a costurilor energiei electrice.

Aceasta se întâmplă într-un moment în care inflația s-a menținut în jurul valorii de 10,0% în ultimele patru trimestre, iar liberalizarea prețurilor la energie face deja parte din povestea inflației. Previziunea noastră actuală prevede că inflația se va încheia în 2026 la aproximativ 6,0%, dar un șoc persistent în domeniul energiei ar face această traiectorie mai puțin sigură.

Industria nu avea nevoie de încă un șoc

Criza energetică afectează și un sector industrial deja slab. Producția industrială a scăzut cu 3,1% față de anul precedent în perioada ianuarie-mai 2026, în timp ce industria prelucrătoare a scăzut cu 4,3%. Aceasta este mai mult decât o scădere ciclică temporară. Industria românească a avut dificultăți încă dinainte de pandemie, reflectând cererea slabă din Europa de Vest, costurile finanțării și ale energiei și constrângerile legate de competitivitate.

Decizia producătorilor auto Dacia și Ford de a întrerupe producția până pe 19 august reduce cererea de energie electrică cu aproximativ 200 MW, potrivit prim-ministrului.

Distincția dintre reducerea de urgență și programarea normală este importantă: Ford a declarat că oprirea producției pentru vacanța de vară a fost planificată din timp. Cu toate acestea, faptul că autoritățile se bazează pe marii producători pentru a ajuta la echilibrarea sistemului ilustrează alternativele limitate disponibile pe termen scurt.

Nu ar trebui supraestimată afectarea directă a PIB-ului cauzată de câteva săptămâni de scădere a producției auto. O parte din producția pierdută ar putea fi recuperată mai târziu, iar perioada de vară este în mod normal afectată de lucrări de întreținere și sărbători. Însă semnalul mai larg este că producătorii mari consumatori de energie sunt rugați să acționeze ca amortizor informal al sistemului energetic într-un moment în care marjele industriale și apetitul pentru investiții sunt deja sub presiune.

Acest lucru întărește o divizare vizibilă în prezent în economia României.

Industria prelucrătoare se contractă, în timp ce construcțiile cresc puternic pe fondul lucrărilor de infrastructură și al investițiilor finanțate de UE. Producția din construcții a crescut cu 11,3% față de anul precedent în primele cinci luni ale anului 2026, contribuind la prevenirea unei recesiuni mai profunde. România are nevoie de drumuri, căi ferate și infrastructură energetică pentru a crește potențialul industrial, nu doar pentru a menține PIB-ul total pe linia de plutire.

Dunărea își pierde o parte din avantaj

Nivelul scăzut al apei reduce adâncimea navigabilă a Dunării, forțând navele să transporte încărcături mai ușoare, să aștepte condiții mai bune sau să transfere mărfurile pe drumuri și căi ferate. Pe anumite părți ale segmentului bulgaro-român, navele de marfă ar fi funcționat la aproximativ jumătate din capacitate din cauza restricțiilor de pescaj, în timp ce au fost introduse suprataxe pentru niveluri scăzute ale apei. În România, au fost deja raportate barje de cereale inactive și servicii de feribot suspendate.

Acest lucru este important deoarece Dunărea este mai mult decât o cale navigabilă națională. Împreună cu Constanța și Canalul Dunăre-Marea Neagră, aceasta face parte dintr-un coridor strategic care leagă Europa Centrală, Marea Neagră, Ucraina și Moldova. Coridorul a devenit mai important de la începutul războiului din Ucraina, în special pentru exporturile agricole și pentru reziliența lanțului de aprovizionare regional. Atunci când capacitatea barjelor scade, consecințele includ costuri de transport mai mari, congestie pe rutele alternative și fiabilitate redusă, tocmai atunci când companiile sunt încurajate să își diversifice rețelele logistice.

România are încă o poziție strategică puternică. Apartenența la Schengen, dezvoltarea autostrăzilor, portul Constanța și impulsul final pentru finalizarea proiectelor de transport finanțate de UE ar putea consolida rolul țării ca platformă regională de logistică și producție. Însă nivelurile scăzute ale Dunării oferă un avertisment util: construirea de active individuale nu este suficientă. România are nevoie, de asemenea, de redundanță între fluviu, cale ferată și drum, de acces fiabil la capacitatea Mării Negre și de infrastructură concepută pentru un climat în care episoadele de nivel scăzut al apei sunt susceptibile de a fi mai perturbatoare. Autoritățile din bazinul Dunării identifică deja secetele de vară mai lungi și mai frecvente, împreună cu deficitul de apă care afectează agricultura, energia și navigația, ca o provocare structurală de adaptare.

Efectul macro: stagflaționist, dar gestionabil

Seceta, în sine, este puțin probabil să schimbe dramatic traiectoria PIB-ului anual al României. Efectele sale ar putea fi, de asemenea, parțial reversibile dacă nivelurile râurilor se vor reface și producția industrială va fi reprogramată. Cu toate acestea, este un șoc stagflaționist: reduce producția, crescând în același timp costurile energiei electrice, ale transporturilor și, eventual, ale producției alimentare.

Economia este deosebit de sensibilă deoarece cererea internă a slăbit deja brusc. PIB-ul a scăzut cu 1,2% față de anul precedent în primul trimestru, consumul gospodăriilor scăzând cu 1,8%. Și ocuparea forței de muncă a scăzut față de vârful de la începutul anului 2025. În circumstanțe normale, o cerere mai slabă ar contribui la reducerea inflației, dar șocul Dunării complică această ajustare prin adăugarea unor presiuni asupra prețurilor din partea ofertei.

O caracteristică pozitivă a mixului macroeconomic actual este faptul că investițiile finanțate de UE oferă un tampon. Investițiile au crescut cu 2,2% față de anul precedent în primul trimestru, în timp ce investițiile publice finanțate de UE au crescut puternic în prima jumătate a anului. România se apropie, de asemenea, de etapa finală a programului său de redresare și reziliență, a cincea și a șasea cerere de plată fiind așteptate în august și septembrie. Dacă execuția rămâne pe drumul cel bun, 2026 ar putea aduce intrări de fonduri din partea UE la un nivel record.

Din acest motiv, componența investițiilor este mai importantă ca niciodată. Impulsul RRF de ultim kilometru nu ar trebui judecat doar în funcție de cât de mulți bani sunt absorbiți înainte de termenul limită. Succesul său ar trebui măsurat și în funcție de cât de mult proiecte reduc costul economic al următoarei secete. Rețelele energetice, stocarea, interconexiunile, irigațiile, legăturile feroviare, accesul la porturi și navigabilitatea nu sunt dosare de politici separate. Ele sunt componente ale aceleiași strategii de reziliență.

Un avertisment care ar trebui să supraviețuiască verii

Seceta de pe Dunăre nu va deraia economia României, dar o economie deja aflată în stagnare are foarte puțin loc pentru șocuri evitabile. Fiecare perturbare individuală poate părea mică: un reactor oprit, o oprire temporară a unei fabrici, o barjă mai ușoară sau un feribot suspendat. Împreună, acestea expun aceeași slăbiciune structurală. România a petrecut ani de zile bazându-se pe o geografie favorabilă și un mix energetic diversificat, fără a investi suficient în sistemele care fac aceste avantaje rezistente.

Răspunsul de urgență poate menține aprovizionarea în această vară, dar nu poate înlocui o strategie serioasă pe termen lung în domeniul energiei și transporturilor. Testul politic începe după ce apa revine: dacă România tratează episodul ca pe un eveniment natural excepțional sau ca pe un avertisment că adaptarea la schimbările climatice, securitatea energetică și competitivitatea industrială au devenit aceeași problemă macroeconomică.