Securitatea cibernetică, infrastructura care protejează continuitatea unui business

În al doilea episod GatadeBusiness – cu și despre antreprenori, Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte, Divizia Antreprenori, Raiffeisen Bank România, discută cu Bogdan Botezatu, Senior Director, Threat Research & Reporting Bitdefender, despre securitatea digitală și despre felul în care antreprenorii ar trebui să o privească: nu ca pe un cost amânat, ci ca pe o infrastructură esențială pentru business.

În multe companii mici, securitatea cibernetică devine importantă abia după ce apare o problemă: un atac, o pierdere de date, un blocaj operațional sau o breșă care afectează clienții. Până atunci, antreprenorul este prins în activitatea de zi cu zi: vânzări, furnizori, stocuri, încasări, oameni și decizii urgente.

Dar tocmai pentru că nu apare zilnic pe masă, securitatea digitală este ușor de amânat. În discuția cu Ionuț Pătrăhău, Bogdan Botezatu explică direct: „Securitatea digitală trebuie să vină la pachet cu tot ceea ce face antreprenorul, pentru că, la sfârșitul zilei, poate face diferența între o zi obișnuită la serviciu și închiderea businessului.”

Aceasta este tema celui de-al doilea episod din seria GatadeBusiness – cu și despre antreprenori, un proiect editorial Raiffeisen Bank România despre business, comunitate și soluții concrete pentru antreprenori. Invitatul episodului este Bogdan Botezatu, Senior Director, Threat Research & Reporting Bitdefender.

Una dintre cele mai importante idei ale episodului este că securitatea cibernetică nu ar trebui privită doar ca un centru de cost. Pentru un antreprenor, ea funcționează mai degrabă ca o infrastructură de protecție sau ca o poliță de asigurare pentru continuitatea businessului.

Diferența se vede cel mai clar în momentul în care apar problemele. Bogdan Botezatu explică faptul că „o soluție de securitate poate costa sub 50 de euro pe dispozitiv, în timp ce, după un atac de tip ransomware, costurile pot ajunge la 20.000 – 50.000 de euro sau chiar mai mult.”

Pentru un antreprenor, această comparație schimbă perspectiva. Costul real nu este doar prețul unei licențe, ci riscul de a pierde acces la date, timp operațional, încrederea clienților și bani care ar fi putut rămâne în companie. Așa cum spune Ionuț Pătrăhău în conversație, antreprenorii ar trebui să își asume din timp aceste costuri, pentru că „mai târziu e mai rău”.

De ce sunt antreprenorii ținte vulnerabile

În companiile mici, riscurile digitale nu apar neapărat din lipsă de responsabilitate, ci din lipsă de timp, resurse și procese clare. Multe firme funcționează cu parole partajate, fără un control riguros al identităților și permisiunilor, cu backup-uri neclare sau cu o infrastructură IT gestionată mai degrabă din mers.

Bogdan Botezatu explică faptul că antreprenorii sunt o țintă viabilă pentru atacatori tocmai pentru că nu au mereu suportul tehnologic necesar și nici timpul de a construi un mindset de securitate cibernetică. Focusul lor este firesc pe business, nu pe IT.

Bitdefender, parte din comunitatea GatadeBusiness

Bitdefender este unul dintre partenerii din comunitatea GatadeBusiness, dezvoltată de Raiffeisen Bank România pentru antreprenori. Logica parteneriatului este simplă: într-o economie tot mai complicată, antreprenorii au nevoie de acces rapid la soluții verificate, potrivite dimensiunii companiei și problemelor reale cu care se pot confrunta.

Ionuț Pătrăhău explică rolul comunității prin nevoia de a aduce la un loc soluții relevante, astfel încât antreprenorii să nu fie nevoiți să le caute singuri exact în momentul în care apare o problemă. În cazul securității cibernetice, miza este prevenția: să ai acces la o soluție înainte ca riscul să se transforme într-o criză.

Pentru membrii comunității GatadeBusiness, parteneriatul include o ofertă specială pentru Bitdefender Premium Security: 60% reducere pentru o soluție care acoperă 1 cont pentru 5 dispozitive, timp de 1 an. Soluția oferă protecție împotriva amenințărilor cibernetice, VPN cu trafic nelimitat și modul Password Manager.

Pentru antreprenori, beneficiul practic este că pot introduce un nivel de protecție digitală fără să aibă nevoie de competențe IT avansate și fără o implementare complicată. Iar această protecție devine cu atât mai importantă cu cât riscurile de securitate cibernetică nu sunt doar tehnice, ci pot afecta direct reputația, responsabilitatea legală și funcționarea businessului, mai ales atunci când un atac expune datele clienților, informații interne, procese, know-how sau proprietate intelectuală.

Folosiți AI-ul, dar folosiți-l cu mare atenție și cu gândul că informațiile acelea pot deveni publice într-o formă sau alta

Aceeași logică se aplică și în cazul AI-ului: instrumentele noi pot accelera businessul, dar pot accelera și riscurile dacă sunt folosite fără atenție. Bogdan Botezatu atrage atenția că antreprenorii trebuie să fie atenți la tipul de informații pe care le introduc în instrumentele de AI, pentru că rapoarte de business, strategii, date comerciale sau informații confidențiale pot ajunge să fie folosite mai departe de modelele de inteligență artificială. „Folosiți AI-ul, dar folosiți-l cu mare atenție și cu gândul că informațiile acelea pot deveni publice într-o formă sau alta”, spune Bogdan Botezatu.

Util pentru antreprenori

Pentru un antreprenor, securitatea cibernetică nu înseamnă doar instalarea unei soluții tehnice. Înseamnă protejarea continuității businessului: acces la date, relația cu clienții, reputația companiei, informațiile interne și capacitatea de a funcționa fără blocaje majore.

Așa cum contabilitatea ajută antreprenorul să vadă mai clar sănătatea financiară a businessului, securitatea digitală îl ajută să protejeze ceea ce construiește.

Urmărește al doilea episod GatadeBusiness – cu și despre antreprenori ca să vezi de ce securitatea cibernetică ar trebui abordată înainte ca problemele să apară și cum pot antreprenorii să își protejeze mai bine afacerile într-o economie tot mai digitală.

Articol susținut de Raiffeisen Bank România