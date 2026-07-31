Ședință la Guvern după ce s-a atins un nivel record al prețurilor la motorină

Reprezentanții companiilor din domeniul petrolier și al distribuției de carburanți au fost prezenți vineri la Guvern la un comandament de lucru, după ce prețul litrului de motorină standard a trecut vineri de 10,50 lei la unele rețele de distribuție.

Din partea Guvernului, au participat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, și secretarul general al ministerului, Sorin Elisei, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului.

Guvernul: Întârzieri în transportul pe cale ferată dinspre terminalul Oil Terminal către depozitele din țară

La comandamentul de lucru, a fost analizată situația în continuă dinamică și posibile soluții de intervenție, potrivit pârghiilor legale pentru a asigura aprovizionarea continuă a pieței românești, potrivit comunicatului de presă.

„Companiile au dat asigurări că au capacitatea de a acoperi cererile pentru perioada următoare și nu anticipează dificultăți majore sau discontinuități în asigurarea cantităților necesare pieței românești”, precizează executivul.

Guvernul mai preciează că „sunt înregistrare anumite întârzieri în transportul pe cale ferată dinspre terminalul Oil Terminal către depozitele din țară, însă există soluții pentru eficientizarea transportului intern, în scopul asigurării aprovizionării cu carburanți la nivel național”.

Noi recorduri la pompă

Motorina standard a atins un nou record istoric, prețul litrului de motorină standard sărind vineri de 10,50 lei la unele rețele de distribuție.

Vineri cei mai scumpi carburanți standard sunt în stațiile LuKoil, iar cei mai ieftini în cele Petrom.

Lege pentru reducerea prețului la motorină, la promulgare

O lege care ar duce la o reducere a prețului la motorină a fost adoptată de Parlament în această săptămână și se află pe masa președintelui.

Dacă legea este promulgată, va fi redusă temporar acciza la motorină pe durata situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului, care va intra în vigoare când va fi publicată legea în Monitorul Oficial, fiind valabilă până la 31 octombrie 2026. Durata poate fi prelungită prin hotărâre de Guvern, pe perioade succesive de cel mult 3 luni.