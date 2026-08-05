Șefa Dacia avertizează liderii UE: Am pierdut 3 milioane de mașini

Katrin Adt, CEO al mărcii Dacia, este de părere că industria auto europeană trece printr-o perioadă foarte dificilă și avertizează, din acest motiv, că impactul reglementărilor și creșterea concurenței chineze vor afecta și mai mult industria care susține un procent important din PIB-ul UE.

Principalele probleme care afectează industria auto din Europa depășesc cu mult granițele afacerii Renault Group sau ale mărcii Dacia și afectează întreaga industrie europeană de autovehicule, consideră Katrin Adt, CEO al mărcii Dacia, care anterior a lucrat pentru Mercedes-Benz.

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