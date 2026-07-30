Șefii gigantului Meta, convocați de guvernul Indiei, după restricționarea temporară a unui videoclip publicat de premierul Modi

India a convocat reprezentanți ai companiei de tehnologie Meta, a declarat joi un înalt oficial, după ce platforma Facebook a restricționat temporar, săptămâna trecută, o postare a prim-ministrului Narendra Modi, scrie joi Reuters.

Un mesaj video al lui Modi, publicat pe platforma Instagram a Meta și distribuit ulterior pe Facebook, a fost restricționat temporar pe această din urmă platformă.

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat la momentul respectiv că postarea fusese blocată din greșeală.

„Am solicitat companiei Meta să trimită reprezentanți la cel mai înalt nivel pentru a explica ce se întâmplă”, a declarat joi S. Krishnan, secretar în cadrul Ministerului Electronicii și Tehnologiei Informației.

El nu a precizat cui anume i s-a cerut să se prezinte. Meta a informat autoritățile indiene că a stabilit noi protocoale referitoare la conturile persoanelor publice pentru a preveni repetarea unei astfel de situații, a adăugat Krishnan.

Meta India nu a răspuns imediat joi la solicitarea Reuters de a comenta informațiile.

Postarea video a lui Modi din 23 iulie, prima sa declarație referitoare la protestele masive ale studenților care l-au forțat pe ministrul Educației, Dharmendra Pradhan, să demisioneze sâmbătă, are peste 404 de milioane de vizualizări pe Instagram.

Confruntarea cu Meta este cel mai recent exemplu al modului în care guvernul lui Modi se opune marilor companii tehnologice în legătură cu problemele legate de conținut.

India este cea mai mare piață a Facebook în ceea ce privește numărul de utilizatori.