Șeful diplomației iraniene spune că doar Teheranul va face posibilă reluarea traficului prin strâmtoarea Ormuz

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a susținut duminică, la Bagdad, că țara sa este singura responsabilă pentru ca traficul în strâmtoarea Ormuz să revină la nivelurile anterioare războiului început la sfârșitul lunii februarie și a avertizat că orice altă intervenție „va întârzia redeschiderea” sa, transmite EFE, conform Agerpres.

„Conform memorandumului de înțelegere, strâmtoarea Ormuz se află sub administrarea Iranului și, după 30 de zile, operațiunile vor reveni la normal, așa cum se întâmpla anterior. Responsabilitatea acestor chestiuni revine părții iraniene și nici o altă țară nu are nicio responsabilitate, conform acelui memorandum”, a spus șeful diplomației iraniene într-o conferință de presă alături de omologul său irakian, Fuad Hussein.

De asemenea, a subliniat că „orice intervenție sau măsuri separate sau noi vor complica și mai mult situația și vor întârzia redeschiderea strâmtorii Ormuz, pe lângă creșterea nivelului de escaladare, incidentele și confruntările care au avut loc în ultimele două nopți în strâmtoarea Ormuz dovedind acest lucru”.

Din acest motiv, șeful diplomației iraniene a cerut „tuturor părților” să respecte memorandumului semnat digital pe 17 iunie între Washington și Teheran, unde se prevede reactivarea acestei rute maritime, și să „se abțină de la orice intervenție în procesul de redeschidere și administrare a strâmtorii Ormuz”.

Araghchi se referă la atacurile pe care Statele Unite le-au lansat în acest weekend împotriva teritoriului iranian ca răspuns la acțiunile pe care Iran le-a întreprins împotriva a două nave în strâmtoarea Ormuz.

De asemenea, ca represalii, Iranul a lansat atacuri împotriva Bahrainului și Kuweitului, două țări din Golf care au fost afectate în special de la începutul războiului de bombardamentele Teheranului asupra ambelor teritorii.

Iran și Oman împart strategica strâmtoare Ormuz, pe unde trecea anterior o cincime din petrolul mondial, precum și alte resurse energetice și îngrășăminte, cu un trafic zilnic obișnuit ce depășea cu puțin o sută de nave.

Autoritățile din Oman susțin public că nu vor să se impună taxe de tranzit prin strâmtoarea Ormuz și, în același timp, colaborează cu Iranul la viitoarea gestionare a navigației în zonă. De fapt, Oman a anunțat săptămâna aceasta deschiderea unui ‘coridor maritim temporar’ pentru toate navele, „fără a percepe taxe”, invocând libertatea de navigație.

Totodată, ministrul iranian de externe a mai cerut duminică instituirea unui cadru de securitate cu țările din Golf.

„Ar trebui să ajungem la un nou cadru care să includă toate țările din regiune și fără prezența sau interferența vreunei țări din afara regiunii”, a declarat Abbas Araghchi într-o conferința de presă în timpul vizitei în capitala Irakului, potrivit AFP.