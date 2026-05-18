Șeful Ford Europe, anunț pentru Craiova

Strategia Ford pentru Europa se bazează pe fabrica din Craiova, chiar dacă șefii companiei nu au dezvăluit detalii privind alocările pe care le vor avea viitoarele cinci noi modele și amprenta industrială pe care Ford o va utiliza în viitorul apropiat.

Jim Baumbick a dat asigurări că la Craiova vor fi produse în continuare autoturisme Puma, alături de vehiculele comerciale Courier. „Nu vă pot da detalii despre cum vom folosi Craiova. Nu sunt încă în poziția să spun exact cum vom face asta, dar cred că joacă un rol nu doar în comerciale mici, ci și pentru Puma”, a spus șeful Ford Europe, în cadrul unei mese rotunde.

