Șeful unei companii producătoare de smartphone-uri este convins că „aplicațiile vor dispărea”. Ce vine în locul lor

„Oamenii ar trebui să înțeleagă că aplicațiile de smartphone vor dispărea”, susține Carl Pei, cofondator și CEO al companiei Nothing, cunoscută pentru telefoanele sale neobișnuite care se vând și în România. El susține că aplicațiile reprezintă un mod învechit de a folosi telefonul, fiindcă este nevoie de mulți pași chiar și pentru acțiuni simple.

Carl Pei este faimos fiindcă a fondat și producătorul OnePlus, iar la Nothing vorbește despre smartphone-uri unde AI-ul să facă totul și să nu mai fie nevoie de aplicații, scrie publicația TechCrunch.

Dispozitivele viitorului vor avea la bază agenți AI, spune Pei, care explică și că interfața de utilizare a telefoanelor se va schimba radical.

„Este foarte greu să faci lucruri pe telefon”, crede Pei. „Să zicem că vrei să ieși la o cafea cu cineva. Asta este intenția, însă pentru a o transforma în realitate trebuie să treci prin foarte mulți pași prin aplicații. Probabil vreo patru aplicații: mesagerie, hărți, Uber, calendar.”

El adaugă că, deși aplicațiile nu vor dispărea pe termen scurt, ele devin un fel demodat de a folosi telefonul și totul ar trebui centrat pe agenții AI.

Primul pas, testat deja de către unele companii, este introducerea unor funcții AI care pot executa comenzi în locul utilizatorului, cum ar fi rezervarea de zboruri sau de camere de hotel.

Șeful Nothing spune că este o etapă „plictisitoare”, însă pasul doi va fi când AI-ul de pe telefon începe să învețe intențiile utilizatorului pe termen lung. Pei consideră că vom ajunge la momentul în care smartphone-ul va face pentru noi lucruri, fără ca noi să-i dăm comenzi, fiindcă ne va cunoaște extrem de bine.

Compania vorbește despre un telefon „AI first”, ideea fiind că inteligența artificială devine elementul central al experienței, și nu doar o suită de funcții adăugate la un sistem de operare.

Telefoanele Nothing se vând și în România. Cele mai ieftine costă sub 2.000 de lei, iar cele mai scumpe, peste 4.000 lei.

Compania Nothing a fost fondată în anul 2020, în Londra, de Carl Pei care era faimos pentru că în 2013 crease OnePlus (împreună cu Pete Lau). Primul telefon al firmei, Nothing Phone, a fost lansat în anul 2022.